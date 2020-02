Colombia vs. Brasil, primer examen por el sueño olímpico Tokio 2020

¡Llegó el día! Este lunes, a las 8:30 p.m. en Bucaramanga, la Selección Colombia se medirá a Brasil, en el inicio del cuadrangular final del Preolímpico 2020.

Será nada menos que el duelo entre el gran favorito al cupo para los Juegos Olímpicos de 2020 contra el equipo que oficia como local y que tiene garantizado el apoyo de un estadio que se anticipa a reventar.



Será también un duelo de talentos, con toda la magia y la media distancia del pentacampeón y la magia de Carrascal y Benedetti, los hombres que hacen la diferencia en el equipo cafetero.



El técnico colombiano Reyes apuesta fuerte por la contundencia que puedan desplegar Jorge Carrascal, una promesa del River Plate que encontró en el mediapunta Nicolás Benedetti el socio ideal para acabar con la resistencia de las defensas contrarias.



La buena noticia para el DT y para su equipo es que vuelve el referente del medio campo, Eduard Atuesta: "Si el técnico decide que vaya desde el arranque, estoy dispuesto a dar todo de mí para aportar y ayudar al equipo... Este grupo de cuatro equipos es muy fuerte, estamos los mejores del torneo, seguimos en la búsqueda del objetivo por el que vinimos", dijo el entusiasta jugador.



Brasil, entre tanto, parte como gran favorito no solo respaldado por su historia, sino porque pasó a esta fase ganando todos sus juegos y mostrando variantes para llegar a Tokio y revalidar sus credenciales de actual campeón.



La Canarinha olvidó las ausencias de jugadores como Rodrygo y Vinicius Jr., que no fueron prestados por el Real Madrid, y cuenta con una nómina fuerte para sacar diferencias en su grupo. No en vano suma 9 de 9 posibles.



Base fundamental es el extremo Paulinho, promesa del Bayer Leverkusen, quien se ha ganado con goles uno de los liderazgos del equipo. A él se suman Robson Bambu, Caio Henrique, Pedrinho y Yuri Alberto, hombres que le dan confianza a Jardine. Y claro, Reinier, un suplente de lujo que cada vez que entra hace diferencia.







Alineaciones probables

Colombia: Esteban Ruiz; Edwin herrera, Willer Ditta, Eddie Segura, Gabriel Fuentes; Jaime Alvarado, Eduard Atuesta; Edwuin Cetré Nicolás Benedetti, Jorge Carrascal; Ricardo Márquez.

DT Arturo Reyes



Brasil: Ivan; Guga, Robson Nino, Robson Bambu (Bruno Fuchs), Caio Henrique; Bruno Guimaraes, Matheus Henrique, Pedrinho; Antony, Paulinho, Matheus Cunha.

DT Andre Jardine

​

Estadio: Alfonso López de Bucaramanga

Hora: 8:30 p.m.