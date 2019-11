Colombia venció a Perú, pero sigue en deuda, sin brillo y poco lujo

La Selección Colombia logró ganar el partido contra Perú con un único gol en el minuto 90+2, pero el resto del encuentro fue una ausencia de emotividad en el ataque de la Tricolor, que tuvo pocas acciones y un David Ospina fundamental.

Carlos Queiroz decidió hacer algunas variantes respecto al once titular que utiliza usualmente y utilizó a Santiago Arias por derecha, Jefferson Lerma en el centro del campo y Luis Díaz como extremo por izquierda. Eso sí, el 4-3-3 se mantuvo a capa y espada.



Pero los cambios no significaron variantes en el campo. Colombia dependió de lo que hizo Juan Guillermo Cuadrado en los primeros minutos y el único acercamiento fue de Luis Muriel, aunque no estuvo ni cerca de los palos defendidos por Pedro Gallese.



Pero la primera jugada de gol llegó por un pase en largo a Paolo Guerrero, quien, en el área, sacó del camino a Yerry Mina y Dávinson Sánchez, pero muy rápido estuvo David Ospina para anticipar al delantero peruano y quedarse con el balón. ¡Gran acción del arquero de Colombia!



Colombia buscaba tener el balón con Yairo Moreno y Juan Guillermo Cuadrado, pero no tenían buena asociación con los delanteros. Una vez más, Alfredo Morelos tenía que pelear más con los rivales que lo que podía jugar.



Pero la más clara de Ospina llegó al cierre del primer tiempo. En un tiro libre de Paolo Guerrero, parecido al que los clasificó al Mundial, el guardameta antioqueño voló para sacar el esférico y demostrar que está en un buen nivel. El descanso llegó para ver si Colombia despertaba con la charla técnica de Queiroz.



Para el inicio de la parte complementaria llegó el primer cambio en la Tricolor. Matheus Uribe ingresó por Yairo Moreno, para jugar más al ataque, pero la primera acción fue para los peruanos: ¡Palazo de Benavente que dejó vibrando el travesaño!



Colombia no encontraba camino al arco contrario y siguió cambiando jugadores: entró Roger Martínez por Muriel y luego lo hizo Steven Mendoza por Díaz. La Tricolor ganó más vértigo en el ataque, pero tampoco había juego colectivo ni individual que pudiera pasar a la férrea defensa de Perú.



También llegó la oportunidad para Steven Alzate, en lugar de Cuadrado, y su debut en la Selección, pero poco la tocó para poder asociarse y demostrar esa velocidad que lo caracteriza en Inglaterra.



Cuando el partido estaba por finalizar y se jugaba el segundo minuto de adición. Colombia, a puro amor propio, aprovechó un tiro libre de costado para que Alfredo Morelos cabeceara y aunque en primera instancia la tapó Gallese, el rebote fue bien aprovechado por el mismo 'Búfalo' para golpear el esférico con un pie y lograr que el balón cruce la línea. Aunque fue milimétrico, fue bien convalidado por el juez para cerrar el 1-0 y minutos después sentenciar el pitazo final.