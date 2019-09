Carlos Queiroz quiere una nueva cara de Colombia contra Venezuela

Carlos Queiroz habló este lunes en rueda de prensa previo al partido ente Colombia y Venezuela, juego amistoso que se disputará en Estados Unidos.



Sobre el rival y lo difícil que ha sido en los últimos años, el entrenador habló de cómo jugar este martes.



“No es fácil, pero el camino es claro porque cuando Venezuela juega con nosotros es como si se jugarán la vida. Nosotros debemos afrontarlo igual, es la única manera de responder a un equipo con esa ambición. Debemos jugar como la final de la Copa del Mundo”, expresó.

Sin embargo, el entrenador señaló que no hay jugadores lesionados, aunque sí deben cuidarlos para que no sufran algún tipo de molestia que los afecten en sus equipos.



“Este es el principio de la temporada y hay que tener cuidado con los jugadores. No queremos comprometerlos y haremos las cosas bien. Teníamos más preocupación por Muriel, pero está bien y todos están en condiciones de jugar”, contó.



Este juego será una nueva oportunidad para que Colombia muestre un tipo de juego ofensivo con el balón como protagonista y el técnico analizó este tipo de juego.



“Hay poco tiempo, poco espacio y es la etapa más difícil de un equipo de fútbol porque debe creer las oportunidades sin correr riesgos en defensa. Tenemos el reto mañana (martes) de cómo jugar contra Venezuela porque cuando juguemos en Barranquilla hay que correr riesgos”, señaló.



También, Queiroz habló sobre lo que han sido estos días de amistosos en Estados Unidos, tiempo que le ha servido para trabajar su idea de juego.



“Yo estoy contento y feliz con los jugadores que tengo y mi trabajo es sacar lo mejor de ellos, eso es lo más difícil de un entrenador. Me enfoco en el equipo: ganamos todos y perdemos todos y, como le digo a ellos, cuando juguemos un partido lo más importantes es salir con la cabeza arriba por el respeto que se ha ganado uno ante los hinchas”, dijo.