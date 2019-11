¿En qué consiste la lesión de James y cómo debe ser su recuperación?

La mala fortuna sacó a James Rodríguez de la concentración de la Selección Colombia y abrió un debate con el Real Madrid que promete ser apasionante.

Pero ¿qué le pasó al hombre clave de la creación en el equipo de Carlos Queiroz? Lo primero que hay que resaltar es que pesa un velo de privacidad sobre su estado físico que impide saber a ciencia cierta qué tan delicado es el golpe que sufrió este jueves, en el último entrenamiento previo al juego amistoso contra Perú.



Extraoficialmente se conoció que el jugador sufrió una distensión de ligamento externo de la rodilla izquierda, una complicación que no es tan grave como se temía pero que lo alejará un par de semanas de las canchas.



El médico Carlos Francisco Fernández, asesor de la Casa Editorial El Tiempo, despeja las dudas sobre la lesión que afecta a James.



¿De qué se trata la lesión?

“El ligamento externo de la rodilla izquierda es la estructura que une el fémur con la cabeza del peroné y esencialmente evita que la pierna se vaya hacia adentro en comparación con el fémur.



Y en este sentido es una estructura que el da estabilidad a la rodilla y coadyuva en el componente del movimiento y naturalmente de la fuerza.



¿Por qué se produce esa distensión?

“La lesión se produce cuando hay una rotación del cuerpo con el pie fijo en el piso, también por golpes directos y cuando hay un golpe en la cara interna de la rodilla.



¿Es una lesión delicada?

Las lesiones se clasifican en grados, las distensiones o esguinces pueden ser grado 1, 2 o 3, siendo el 1 el más leve. En los casos más graves el ligamento se puede rompe parcial o totalmente y los síntomas son peores.



¿Qué tan intenso es el dolor que sufre?

Los síntomas dependen de la gravedad de la lesión y pueden ir desde el dolor la inflamación limitación para movimiento y, en casos graves, inestabilidad de la rodilla y dificultad para el apoyo.

¿Es el caso de James?

Al caso de James hay que ponerle apellido: tiene un distensión o esguince del ligamento colateral externo de la rodilla pero no sabemos qué grado es, suponemos que no es grado 3.

¿Cómo es el tratamiento para su recuperación?

El tratamiento se basa en reposo, antiinflamatorios, un plan de rehabilitación incluida fisioterapia y un retorno progresivo a su actividad deportiva.

¿Cuánto tiempo, aproximadamente, tendría de baja?

El pronóstico por lo general es bueno, pero dadas las características del deportista la incapacidad no puede ser menor de dos semanas.