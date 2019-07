Los convocados a Selección para microciclo con miras al preolímpico

Arturo Reyes dio a conocer los 23 convocados al primer microciclo de preparación con miras al preolímpico en el que participará la Selección Colombia.

Los jugadores se reunirán en Bogotá desde el 5 de agosto hasta el 8 del mismo mes para empezar la preparación con miras al torneo que se jugará en nuestro país.

Estos son los 23 convocados para el torneo

ROAMETH ROMAÑA GARAVITO (Tigres Fútbol Club)



MATEO PUERTA PELÁEZ (Deportivo Cali)



MAICOL GIOVANNY MEDINA MEDINA (Patriotas F.C.)



JESÚS DAVID MARIMÓN BÁEZ (Patriotas F.C.)



WÍLLER EMILIO DITTA PÉREZ (Junior F.C.)



GABRIEL RAFAEL FUENTES GÓMEZ (Junior F.C.)



IVÁN ANDRÉS ROJAS VÁSQUEZ (Envigado Fútbol Club)



JUAN PABLO RAMÍREZ VELÁSQUEZ (Atlético Nacional)



NÉIDER BARONA SOLÍS (Equidad)



EDWIN ALBERTO HERRERA HERNÁNDEZ (Independiente Santa Fe)



NICOLÁS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (Independiente Santa Fe)



MANUEL GARDANI ARIAS ARIAS (Cortuluá)



BRÉINNER ALEXÁNDER PAZ MEDINA (Millonarios Fútbol Club)



JUAN CAMILO SALAZAR HINESTROSA (Millonarios Fútbol Club)



MIGUEL ÁNGEL NAZARIT MINA (Once Caldas)



SEBASTIÁN FELIPE GUZMÁN MENDOZA (Once Caldas)



MÉNDER GARCÍA TORRES (Once Caldas)



ÁLVARO ANYÍVER ANGULO MOSQUERA (Rionegro)



JUAN CAMILO MESA ANTÚNEZ (América de Cali)



YESID ALBERTO DÍAZ MONTERO (Deportivo Independiente Medellín)



ESTEBAN ARMANDO RUIZ MOLINA (Deportivo Independiente Medellín)



LUIS FERNANDO MIRANDA MOLINARES (Cúcuta Deportivo)



SANTIAGO PATIÑO PIZANO (Orlando City Soccer Club)