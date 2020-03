Sin cuarentena y con fútbol: colombianos con actividad en Europa

El coronavirus cada vez se expande más y más en el mundo, así como en el fútbol y las ligas, principalmente en Europa. Sin embargo, este fin de semana sí se jugarán algunos partidos de torneos internacionales, con presencia de futbolistas colombianos.



Colombianos en fecha de Europa:

Colonia vs. Mainz

Bundesliga

9:30 a.m.

Jhon Córdoba



Brighton vs. Arsenal

Premier League

Sábado 10:00 a.m.

Steven Alzate



Tottenham vs. Manchester United

Premier League

Domingo 11:30 a.m.

Dávinson Sánchez (esperar si se mejoró de su molestia muscular)



Everton vs. Liverpool

Premier League

Lunes 3:00 p.m.

Yerry Mina



Galatasaray vs. Besiktas

Liga de Turquía

Domingo 11:00 a.m.

Falcao García



Rangers vs. Celtic

Liga de Escocia

Domingo 7:00 a.m.

Alfredo Morelos