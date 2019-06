Criterio y responsabilidad: así fue el partido de Stefan Medina 

Stefan Medina fue uno de los nombres más cuestionados de la convocatoria de Carlos Queiroz. Condenado a las críticas luego de un paso irregular por la Selección Colombia dirigida por José Pekerman, el futbolista se ha convertido en un jugador polifuncional y con capacidad de jugar como defensor central o lateral derecho, lugar en el que pasó la prueba en el último amistoso de la Selección Colombia frente a Perú.



La seguridad en defensa y el criterio para llevar la pelota fueron los puntos importantes de su partido frente al equipo dirigido por Ricardo Gareca, pues más allá de que en un par de acciones particulares intentó salir y aportar en ataque, su función principal fue la de defender, teniendo en cuenta que una buena parte de los ataques incas se desarrollaron por la banda en la que él se encontraba.



Los ataques de la Selección Colombia para este partido cambiaron no se enfocaron tanto en las bandas como sí sucedió frente a Panamá, por este motivo los laterales que ubicó Queiroz en cancha no tuvieron demasiadas posibilidades claras, a diferencia de lo ocurrido en el estadio El Campín, donde hubo muchos más espacios.



Sin embargo, Medina no quería perder su oportunidad de brillar y luego de defender de manera segura y entregar la pelota con claridad y criterio, aprovechó los espacios que había dejado la Selección de Perú luego de la expulsión de Yoshimar Yotún, se proyectó por la banda derecha y luego de un buen enganche centró a pierna cambiada para ubicar la pelota en la cabeza de Mateus Uribe y asistirlo para convertir el segundo gol.



Tras esta jugada, Queiroz consideró que era tiempo de dejar descansar al jugador, quien demostró ser una buena alternativa en caso de que haya ausencia de Santiago Arias y pasó la prueba en el último partido previo a la Copa América, un encuentro disputado y lleno de pierna fuerte del que Colombia, seguramente, salió con buenas sensaciones.