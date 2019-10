Las críticas a Queiroz por la convocatoria de Selección Colombia

Una nueva convocatoria de la Selección Colombia, para los juegos contra Chile y Argelia, el 12 y 15 de octubre respectivamente, deja como siempre acuerdos y desacuerdos. Algunos miran quiénes faltaron o los que tienen pocos méritos para ser llamados. Lo cierto es que nadie queda contento y siempre faltará alguien.

En el caso de Carlos Queiroz, el amable entrenador de la Selección, las críticas y los reparos no sobran. Si bien ha llevado un proceso muy interesante, se han escuchado comentarios y ya hay posturas sobre su estilo y el tipo de jugadores que pretende



Estas son las principales críticas a Queiroz por su convocatoria:



- Los arqueros. Nuevamente llamó a cuatro porteros y eso es criticable para algunos, que opinan que con tres son suficiente para el trabajo. Con la presencia de David Ospina y el regreso de Camilo Vargas, no ven muchas opciones para que Eder Chaux y Aldair Quintana puedan tener minutos.



- Si no es James, no es ninguno. Nuevamente el mediocampista del Real Madrid no fue llamado para la fecha Fifa, así que Queiroz no llamó creativos, o enganches, que tengan características similares a él o al recién recuperado Juan Fernando Quintero. Poco le importó al seleccionador el buen nivel de Jarlan Barrera.



- Laterales, laterales. Desde la pasada Copa América, Queiroz ha llamado a jugadores que en el pasado fueron defensores centrales, pero que en sus equipos se han transformado en laterales. Son marcadores recios, pero con poca proyección al ataque, teniendo jugadores con esa vocación que no ha llamado.



- Olvidó a los de la Liga. A excepción de dos arqueros, Chaux y Quintana, el entrenador de la Selección no tuvo en cuenta a los jugadores que brillan en el campeonato local. Incluso Daniel Muñoz, de buen nivel en Nacional y que hace un mes fue llamado pero se lesionó, no tuvo la oportunidad esta vez.