'Siempre intento mostrar mi nivel y eso hago en la Selección': Ospina

Junto a Radamel Falcao García, David Ospina se ha consolidado como otro de los referentes de la Selección Colombia, sin embargo, el arquero colombiano no ha podido encontrar la regularidad deseada en los clubes del exterior, situación que no demuestra en sus participaciones con la ‘Tricolor’ donde refleja seguridad y toda su capacidad.



Con base en ello, el arquero de Napoli habló en rueda de prensa previa al partido frente a Argentina, analizó el encuentro que se le viene a los dirigidos por Queiroz y aunque no detalló demasiadas cosas, sí hizo énfasis en algunos puntos que considera clave para poder detener a Lionel Messi.



En primera instancia, consultado respecto al favoritismo, que los equipos transmiten de unos a otros, afirmó: “Sabemos que hay selecciones con mucha historia y reconocidas por sus grandes jugadores. Nosotros nos concentramos en nuestro trabajo, en ir paso a paso y sabemos que tenemos que hacer nuestro trabajo bien. Seguir trabajando y mejorando como equipo, pues eso es lo que nos ha dado buenos resultados”.



Luego, respecto a los nuevos jugadores y al proceso con Queiroz, aseguró: “En el último tiempo las cosas se vienen haciendo bien, sabemos que el país está a la expectativa, pero nosotros tenemos que tener los pies sobre la tierra, viene un recambio y jugadores que vienen aportar sus cosas nuevas. Eso es un plus para esta gran competición, pero no dejamos de lado que debemos ir paso a paso, soñamos con entregarle otra alegría al país, pero todas las selecciones se preparan bien y eso se debe demostrar es dentro del terreno de juego, no en una rueda de prensa”.



Partiendo de esto, Ospina analizó al rival: “Ya los enfrentamos en un amistoso en Estados Unidos, vienen con un cuerpo técnico nuevo, como nosotros, con recambio pero con experiencia y con jugadores que pueden encaminar a la selección de buena manera. Nosotros debemos cuidar nuestros puntos fuertes y mejorar nuestras debilidades. Nos concentramos en cada entreno y en nuestro trabajo”.



“Sabemos lo que es Messi, es un jugador que en cualquier momento puede definir un partido con una genialidad y alrededor de él hay jugadores muy importantes. Trabajamos para mantener solidez en la parte de atrás, contamos con jugadores de experiencia que ya han enfrentado estas situaciones y partidos. Eso ayudará a contrarrestar los movimientos y lo que ellos generen, pero sabemos que Messi en cualquier momento hace una jugada que desequilibre el partido. Nosotros estamos a la expectativa de hacer las cosas bien, queremos mantener nuestro arco en cero y arriba también tenemos jugadores desequilibrantes que pueden jugar el partido”, afirmó el arquero.



Para concluir, Ospina se refirió a los futbolistas que llegaron a la Selección por primera vez: “Hay muchos futbolistas que pueden crecer muchísimo en este grupo, vamos paso a paso y veremos qué sucede a lo largo de este torneo”.



Y finalizó refiriéndose a su nivel en la temporada y con la Selección: “No he tenido la continuidad que siempre he querido mantener pero siempre he tratado de demostrar el nivel en el que me encuentro. Sin embargo, por situaciones o decisiones no he podido tener continuidad. Siempre me entreno al máximo, trato de estar bien y aprovechar cualquier oportunidad y cuando vengo a la Selección intento seguirme mostrando y me encuentro bien, me encuentro tranquilo para seguir aportándole a la Selección y seguir consiguiendo los objetivos que tenemos trazados”.