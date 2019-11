Fabra y el desquite: 'Desde la lesión siempre soñé volver a Selección'

Frank Fabra es lo que puede llamarse un profesional del sufrimiento: se perdió un Mundial a horas del debut, se perdió el partido más importante de la hsitoria e su club, pasó casi un año 'borrado' de la selección de su país... pero como el Ave Fenix se levantó y hoy vive una pequeña revancha.

Fabra llegó sobre la hora, por una lesión que sacó a Johan Mojica de la convocatoria... una historia que ya vivió al revés, pues fue el callecaucano el que lo reemplazó a él cuando se rompió el ligamento en Rusia 2018.



"Estoy contento pro el llamado, desafortunadamente no es como uno quiere pero estoy orgulloso de estar acá, le mando mucha fuerza a Mojica, que se recupere pronto para volver a este equipo", dijo.



Fabra vuelve más fuerte, literalmente, marcando gol con Boca Juniors y abriéndose espacio, a pura fuerza, entre los titulares de Alfaro: "Ese gol fue un desahogo enorme, fue mucho tiempo sin convertir, fluyó en el momento y me saqué una carga de encima", explicó.







La carga de la que habla puede ser tan abrumadora que fácilmente podría derrumbar a un profesional... No a él, por supuesto: "Fue muy triste estar fuera, siempre con ganas de volver a estar en la Selección, desde que me lesioné hasta ahora siempre lo busqué, es mi sueño, mi anhelo. Perdí mucho por la lesión pero espero que ahora lleguen nuevos retos. Quedé fuera de un Mundial, una final de Libertadores, era mi sueño, ya el tiempo no regresa pero estamos más fuertes para cumplir otros más", confesó.



Hoy el físico le ayuda y el momento deportivo justifica la decisión de tenerlo entre los 23: "Tengo la tranquilidad de estar totalmente recuperado, entregándome al máximo en mi club, mientras lo haga bien ahí estaré con el profe Queiroz pendiente para cuando me necesite", añadió.



Desde afuera, Fabra lo ha visto todo, cada partido, cada llamado, para estar listo cuando sonara su teléfono: "He visto todos los partidos, el técnico es un innovador, le gustan las transiciones rápidas, es un equipo muy vertical, trataré de acomodarme para estar a disposición", concluyó.