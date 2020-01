Prográmese desde ya: el calendario de la Selección Colombia en el 2020

El año 2020 será crucial para el proceso de Carlos Queiroz en la Selección Colombia, pues ya pasó el tiempo de las prueba y llegarán las pruebas oficiales en torneos de relevancia mundial.



La Selección enfrentará este año partidos del inicio de las Eliminatorias rumbo a Catar 2022, torneo al que los hinchas colombianos aspiran a llegar por tercera vez consecutiva. Sin embargo, todos los rivales serán muy duros ya que ninguno se quiere quedar afuera del máximo torneo.



Además, se jugará la Copa América con sede compartida entre Argentina y Colombia, siendo la final del certamen en nuestro país. Parece ser un obligación para el conjunto tricolor no solo realizar una gran actuación, sino llegar a obtener el título que no se consigue desde 2001.

Así será el calendario de la Selección Colombia en 2020 (fechas tentativas, puede haber modificaciones):



-26 de marzo | Eliminatorias Catar 2022 | Local vs. Venezuela



-31 de marzo | Eliminatorias Catar 2022 | Visitante vs. Chile



-13 de junio | Copa América Fecha 1 | Local vs. Ecuador en Bogotá



-17 de junio | Copa América Fecha 2 | Local vs. Venezuela en Cali



-21 de junio | Copa América Fecha 3 | Local vs. Perú en Medellín



-27 de junio | Copa América Fecha 4 | Local vs. Brasil en Barranquilla



-1 de julio | Copa América Fecha 5 | Local vs. Catar en Barranquilla



-(Por confirmar) 4 ó 5 de julio | 1/4 Copa América | En Colombia o Argentina



-(Por confirmar) 8 de julio | Semifinal Copa América | En Colombia o Argentina



-(Por confirmar) 11 ó 12 de julio | 3er puesto o final Copa América | En Bogotá o Barranquilla



-31 de agosto al 5 de septiembre | Uno o dos partidos amistosos | Por definir



-3 de septiembre | Eliminatorias Catar 2022 | Local vs. Uruguay



-8 de septiembre | Eliminatorias Catar 2022 | Visitante vs. Ecuador



-5 al 13 de octubre | Uno o dos partidos amistosos | Por definir



-8 de octubre | Eliminatorias Catar 2022 | Local vs. Brasil



-13 de octubre | Eliminatorias Catar 2022 | Visitante vs. Paraguay



-9 al 17 de noviembre | Uno o dos partidos amistosos | Por definir



-12 de noviembre | Eliminatorias Catar 2022 | Visitante vs. Perú



-17 de noviembre | Eliminatorias Catar 2022 | Local vs. Argentina