La enfermedad que asustó al 'Tren' Valencia y le cambió la vida

A Adolfo el 'Tren' Valencia le cambió la vida hace un poco más de cuatro meses. El exfutbolista estuvo varios días hospitalizado por un problema de diabetes.

"Eran las 12 de la noche y oriné 20 veces así que empecé a preocuparme. En ese momento yo estaba hospedado cerca a la clínica San Juan de Dios y me fui para allá", dijo en una entrevista con 'La Red'.

"El coma diabético se me subió a 600. Me bajó a 300, seguí en la recuperación hasta que llegó a 200 y ahí me normalicé. Eso hace como 4 meses", dijo.

Y es que los referentes sobre esta enfermedad en la vida del Valencia no son buenos. Según relató, su "hermano perdió un dedo y yo me descuidé. Esa enfermedad la tenemos en la familia".

Luego de ese momento que le hizo pasar un pésimo susto, El 'Tren' cambió por completo la alimentación y dejó los pasteles y dulces que le gustaban desde que estaba en la Selección Colombia.

"Como muchas plantas, tomo muchas cosas amargas. Verdura, pescado y por eso vivo prácticamente en Buenaventura", dijo.

Incluso, en las reuniones de los exjugadores de la Selección Colombia, al jugador le ha tocado hacer cambios: "A veces voy a la finca del Tino y él lo atiende a uno como es, sin miseria. Entonces cuando yo estaba comiéndome el marranito me acordé de eso y pues me tocó pasarlo con agüita", expresó.