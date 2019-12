El camino de Colombia: así será su calendario en las eliminatorias

La Selección Colombia conoció este martes el calendario que tendrá que afrontar en las eliminatorias al Mundial de Catar 2022, en el que iniciará de local enfrentando a Venezuela, y terminará contra la Vinotinto en condición de visitante. Entre marzo de 2020 a noviembre de 2021, la Tricolor, conducida por Carlos Queiroz, se jugará el camino a su séptimo mundial.

Fecha 1 (Marzo de 2020)

Colombia vs. Venezuela



Fecha 2 (Marzo de 2020)

Chile vs. Colombia



Fecha 3 (Septiembre de 2020)

Colombia vs. Uruguay



Fecha 4 (Septiembre de 2020)

Ecuador vs. Colombia



Fecha 5 (Octubre de 2020)

Colombia vs. Brasil



Fecha 6 (Octubre de 2020)

Paraguay vs. Colombia



Fecha 7 (Noviembre de 2020)

Perú vs. Colombia



Fecha 8 (Noviembre de 2020)

Colombia vs. Argentina



Fecha 9 (Marzo de 2021)

Bolivia vs. Colombia



Fecha 10 (Marzo de 2021)

Colombia vs. Chile



Fecha 11 (Junio de 2021)

Uruguay vs. Colombia



Fecha 12 (Junio de 2021)

Colombia vs. Ecuador



Fecha 13 (Septiembre de 2021)

Brasil vs. Colombia



Fecha 14 (Septiembre de 2021)

Colombia vs. Paraguay



Fecha 15 (Octubre de 2021)

Colombia vs. Perú



Fecha 16 (Octubre de 2021)

Argentina vs. Colombia



Fecha 17 (Noviembre de 2021)

Colombia vs. Ecuador



Fecha 18 (Noviembre de 2021)

Venezuela vs. Colombia