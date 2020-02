Reviva acá todos los detalles del empate 1-1 entre Colombia y Brasil

FINAL DEL PARTIDO EN BUCARAMANGA. COLOMBIA EMPATÓ 1-1 CON BRASIL EN EL INICIO DEL CUADRANGULAR FINAL DEL PREOLÍMPICO.



Min. 90+5: falta sobre Carbonero muy cerca del área de Brasil. Lo cobró Atuesta, pero se fue muy arriba.



Min. 90+2: Otra vez vuelva Ruíz para atajar el esférico. Minutos tensionantes en este cierre de este encuentro.



Min. 90: remate de media distancia que una vez más vuelve a atajar Ruíz. Cinco minutos de adición al partido.



Min. 87: cambio en Colombia. Sale Jorge Carrascal y entra Luis Sandoval. Cambió a los tres atacantes con los que comenzó el partido.



Min. 85: Colombia se defiende como puede ante la intensa búsqueda de Brasil por anotar el segundo. La Tricolor no encuentra caminos para llegar al arco contrario.



Min. 80: remate de media distancia de Carbonero que se desvía en la defensa de Brasil y bien atajó el arquero Ivan.



Min. 79: Cambio en Colombia. Sale Edwin Cetré, delantero, e ingresa Anderson Arroyo, lateral por derecha.



Min. 72: Colombia se desespera y otra vez intenta Cunha de media distancia, pero esta vez tapa bien el arquero colombiano.



Min. 70: GOOOOOOOOOOOL DE BRASIL. Matheus Cunha remata de media distancia y vence a Ruíz. El partido se empata 1-1 en el mejor momento de Colombia.



Min. 69: Jorge Carrascal tuvo que jugar solo contra dos defensas y terminó enviando el balón muy alto. Colombia le apuesta mucho más al contragolpe.



Min. 67: Jaime Alvarado robó el balón cerca del área y mandó el balón al fondo de la red, pero la acción fue anulada por falta del volante colombiano. El partido continúa 1-0.



Min. 66: primer cambio en Colombia. Sale Benedetti y entra Johan Carbonero: más velocidad para la banda derecha.



Min. 60: La hinchada colombiana se hace sentir desde las gradas y en el campo el partido se hace más luchado que bien jugado. Colombia se ha quitado la presión que ejercían los brasileños.



Min. 48: Buena estirada de Esteban Ruíz para evitar la caída de su pórtico. La Tricolor sigue resguardada en defensa y Brasil con mayor posesión del esférico.



COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO EN EL ESTADIO DE BUCARAMANGA. COLOMBIA DEBERÁ MANTENER ESA VENTAJA.



FINAL DEL PRIMER TIEMPO EN EL ESTADIO ALFONSO LÓPEZ. COLOMBIA VENCE 1-0 A BRASIL CON GOL DE CETRÉ.



Min. 44: Colombia salió al contragolpe y una vez más la jugada terminó en los pies de Cetré, quien remató con potencia y el balón terminó estrellándose en el horizontal tras el toque de un defensa. En el tiro de esquina no pasó nada.



Min. 40: Brasil sigue atacando con intensidad, pero Colombia cierra todos los espacios. Buena defensa ha mostrado la Tricolor en este encuentro.



Min. 35: Colombia volvió a perder la posesión del esférico, pero Esteban Ruíz no pasa problemas bajo los tres palos.



Min. 26: GOOOOOOOOOOOOOOL DE COLOMBIA: Nicolás Benedetti centró y Edwin Cetré anotó de cabeza el primer gol del encuentro. Sorpresivo gol de la Tricolor, que no tenía posesión del esférico, pero logró imponerse en el juego aéreo con uno de los más bajos.



Min. 25: En un cobro de tiro de esquina, Jaime Alvarado cayó en el área y todos protestaron un penalti, pero el juez no sancionó ninguna falta y el partido continuó.



Min. 20: Hegemonía total de Brasil sobre Colombia. La Tricolor debe mostrar toda su táctica defensiva.



Min. 13: Gran pase de Antony para Matheus Cunha, pero Esteban Ruíz alcanza a palmotear el esférico. El partido se ha jugado en el área de Colombia durante los últimos minutos.



Min. 10: aún no hay oportunidades claras de gol en este encuentro. Colombia no es menos que Brasil hasta ahora.



Comenzó el partido en el estadio Alfonso López. Colombia y Brasil empiezan su participación en el cuadrangular final del Preolímpico.