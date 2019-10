Colombia mejoró, pero no es suficiente: reviva el empate con Chile

Min. 90: Final del partido en Alicante. Colombia empató contra Chile por 0-0, aunque fue más superior que su rival..



Min. 82: Lerma pisó el área y desde el borde remató al arco de Bravo, pero el remate no iba con buena ubicación y la controló fácil Bravo.



Min. 80: partido con muchísimas faltas de los chilenos, que se imponen con más juego fuerte que fútbol.



Min. 78: amarilla para Chile. Paulo Díaz está amonestado por pegarle a Díaz con el balón.

Min. 74: cambio en Colombia. Sale Luis Muriel y entra Luis Díaz.



Min. 72: ¡Por fin! amarilla para Arturo Vidal tras una falta sobre Yairo Moreno.



Min. 69: cambio en Chile. Sale Pinares y entra Baeza.



Min. 67: Colombia se plantó en el área de Chile y tuvo varias opciones de gol, pero no logró concretarlas.



Min. 63: inteligencia de Morelos. Tras un pase largo y con tres defensas por delante, el delantero remató desde fuera del área y quedó en las manos de Bravo.



Min. 61: en el juego aéreo siempre se impone Yerry Mina. De un tiro de esquina, el defensor colombiano cabeceó, pero el esférico no terminó bajo los tres palos.



Min. 61: cambio en Colombia: salió Roger Martinez y entró Jefferson Lerma.



Min. 58: otro cambio en Chile: sale Orellana y entre Rubio.



Min. 54: expulsión en el banco técnico de Colombia. Oceano da Cruz ve la roja. Pésimo arbitraje de Jason Barcelo.



Min. 52: cambio en la defensa de Chile: sale Parot (amonestado) e ingresa Opazo.



Min. 49: amarilla para Juan Guillermo Cuadrado por protestar.



Min. 49: muy buena jugada de Colombia por la banda. Pulgar le comete falta a Cuadrado en el área, pero el juez no sancionó penalti.



Empezó el segundo tiempo en el estadio de Alicante. No hay cambios en los equipos.



Min. 45: final del primer tiempo. Colombia y Chile empatan sin goles, pero la Tricolor tuvo las mejores opciones de gol.



Min. 41: primera amarilla en el partido y fue para Chile, que ha pegado mucho: Parot fue amonestado.



Min. 38: Chile se metió más en el partido y se acercó al arco de Ospina, pero nadie remató.



Min. 32: Colombia se acerca, pero le falta el martillazo final. Alfredo Morelos, de cabeza, estuvo cerca, pero el balón salió sin potencia.



Min. 29: una vez más Colombia pisó el área de Chile, pero ni Morelos ni Martínez pudieron rematar al arco de Bravo.



Min. 25: jugada de Colombia con un tiro libre que cabeceó Yerry Mina, aunque se fue elevado.



Min. 22: primer cambio en Colombia. Sale Duván Zapata lesionado y entra Alfredo Morelos.



Min. 20: primer cambio en Chile. Gary Medel deberá salir del campo por una molestia. Entra Sebastián Vegas.



Min. 19: Duván Zapata, desde el sector derecho, remató con potencia y bien atajó Bravo. El delantero se quedó tirado en el césped y luego salió del campo para ser atendido por el cuerpo médico.



Min. 16: ¡Primer remate al arco! Juan Guillermo Cuadrado quedó con poco ángulo, remató con fuerza y bien parado estuvo Claudio Bravo.



Min. 12: se queja Cuadrado de las múltiples faltas que le comenten en el centro del campo.



Min. 10: partido peleado en la mitad. En la tribuna se empieza a vivir la popular ola.



Min. 7: Colombia busca tener el control del encuentro y bajarle el ritmo. Cuadrado y Moreno, protagonistas.



Min. 5: ninguna acción de gol en los arcos, pero el balón va de área a área.



Comenzó el partido en el estadio José Rico Pérez, de Alicante, España