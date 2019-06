Reviva el triunfo contundente de Colombia 0-3 contra Perú en amistoso

Colombia y Perú se enfrentan este domingo, a las 4:00 p.m. (hora colombiana), en duelo amistoso preparatorio para la Copa América de Brasil, que comienza el 14 de junio próximo. Los equipos hacen sus últimos ensayos para el debut contra Argentina y Venezuela, respectivamente.



¡FIN DEL PARTIDO! Colombia derrota 0-3 a Perú con doblete de Uribe y gol final de Duván Zapata. Muchos puntos altos del equipo en el último ensayo para Copa América.



Minuto 93- Gran asistencia de Cardona a Luis Díaz, la controla el guajiro y sirve el balón para Duván Zapata, quien solo tiene que meter el puntazo. ¡Golazo! y triunfo inapelable por 0-3 en amistoso contra Perú



Minuto 91- Roger Martínez atrapa un centro y de media vuelta habilita a Duván Zapata, pero el hombre gol no llega a tiempo y le gana Gallese.



Minuto 90- Llega Perú pero aparece Cardona en tarea defensiva y gana.



Minuto 88- Hermosa habilitación de Cardona a Arias pero el remate del lateral se va pegadito al palo. Era el tercero de Colombia...



Minuto 83- Supera Ruiz la marca de Tesillo pero su remate sale desviado



Minuto 80- Sin mayores contratiempos administra su ventaja Colombia en Lima. Buenas sensaciones en los relevos, que se juegan la vida por un cupo entre los titulares contra Argentina...



Minuto 79. Tarjeta amarilla para Uribe



Minuto 77- ¡Era gol de Cardona! Potente remate que logró desviar el portero Gallese



Minuto 73- Deja James el campo, lo reemplaza Luis Díaz



Minuto 71- Cobro de costado de Cardona, la peina Tesillo y por poco llega Mina por arriba



Minuto 68- Por poco aparece a la salida del tiro de esquina Yerry Mina pero llegó un segundo tarde



Minuto 67- Gran asistencia de James para el recién llegado Santiago Arias y el remate se fue apenas desviado



Minuto 66- Dejaron la cancha en Colombia Cuéllar y Medina para dar paso a Barrios y Arias



Minuto 64- Preciso centro de Medina, directo a la cabeza de uribe, quien apreció solo por el medio y de cabeza definió. Derrota 0-2 Colombia a Perú.



Minuto 53- Una innecesaria pelea se gestó cuando Advíncula fue al choque con Ospina, Dávinson llegó a defender a su arquero y en la confusión el peruano le tiró un manotazo a Mina. En ese forcejeo se cayó la torre de Colombia y el árbitro le mostró tarjeta roja a Advíncula



Minuto 48- Le ganan la espalda a Tesillo pero tapaba bien su palo Ospina



Minuto 46- Cambios en Colombia: Cardona llegó por Cuadrado, Roger Martínez por Muriel y Duván Zapata por Falcao



¡Se Juega el SEGUNDO TIEMPO!



¡TERMINA EL PRIMER TIEMPO! Gana Colombia 1-0 con gol de Mateus Uribe.



Minuto 44- Le cobran a Medina una falta sobre Cueva que no fue. Tiro libre sin mayor peligro gracias a que Medina gana por arriba



Minuto 43- De nuevo Mina sobre Paolo.. y no falla el central.



Minuto 42- Dura falta a James, tarjeta amarilla para González... ¡Tremendo susto para Selección Colombia!



Minuto 36- En el duelo entre Paolo Guerrero y Yerry Mina de todo el partido, de nuevo gana el colombiano



Minuto 35- Tiro de esquina y en fuera de lugar quedó el atacante peruano, por fortuna



Minuto 30- Dura falta a Cuadrado, obliga a atenderlo fuera de la cancha



Minuto 29. Se salvó Colombia. La perdió Ciéllar y Carrillo perdonó en el remate frontal



Minuto 22- ¡Goooooool de Colombia! Tesillo sacó el centro para Muriel, no la tomó pero sí llegó James y en el centro la metió Mateus Uribe. Discutida jugada de gol por aparente fuera de lugar de James, pero Araújo habilita y tras consultas con el árbitro se valida el tanto. ¡1-0 gana Colombia en Lima!



Minuto 21- en el área la tomó James, la bajó de pecho y de zurda remató pero faltó dirección



Minuto 20- Rápida salida de Colombia tras un ataque peruano, salida limpia y veloz de Muriel, pase a Falcao y le salió forzado y sin destino el centro a 'El Tigre'



Minuto 17- Muy temprano se va de tarjeta amarilla Cuadrado. Fuerte entrada a Cueva



Minuto 15- Muy desviado intento de Luis Muriel



Minuto 13- Tiro libre si mayor peligro para Colombia



Minuto 12- Falta que merecía amarilla de Yotún contra James. La perdona el árbitro..



Minuto 10- Intenta de afuera Cueva y por fortuna sale desviado



Minuto 2- Pierde Colombia la marca en el medio y viene el primer remate de Perú a manos de Ospina. Intento de Yotún



¡Rueda la pelota en el Estadio Nacional de Lima!