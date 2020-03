¡Gracias por tanto! Entrenadores que recuperan jugadores para Colombia

La lista de 34 jugadores bloqueados por el técnico Carlos Queiroz para los compromisos de la Selección Colombia en el mes de marzo tienen una constante: el regreso de jugadores con pasado en el equipo pero que, por distintas razones, habían salido del radar.

Los hay también que terminaron el año con preocupaciones por culpa de la inactividad que recibieron la oportunidad para llegar al inicio de la eliminatoria a Qatar 2022 en plenitud de condiciones.



Y la explicación en todos los casos tiene que ver con una razón: el voto de confianza del entrenador del club a pesar de todo y de todos.



Hay varios ejemplos, que a las puertas del inicio de este competitivo 2020 merecen ser destacados. Por lo que hacen con sus decisiones en favor de los colombianos y por la recuperación de jugadores que han entrado en la convocatoria colombiano nuevamente, ¡pasen señores por el pasaporte colombiano cuando quieran!



Miguel Ángel Russo y su 'debilidad' por los colombianos



Russo llegó a Boca Juniors para el inicio de 2020 y desde entonces los colombianos estuvieron en su órbita. De esperar en el banquillo, de no contar para Alfaro, pasaron a ser protagonistas.



El primero, sin duda. Jorman Campuzano. Lo había visto el DT en Atlético Nacional, cuando dirigía a Millonarios, y desde entonces le parecía un hombre excepcional. Hoy es el dueño del mediocampo, fue fundamental para el título que acaban de celebrar en Superliga Argentina y nadie lo discute en Libertadores. Del ninguneo al protagonismo, así, sin escalas.



Después están Frank Fabra y Sebastián Villa, quienes también se recuperaron protagonismo con Russo. Fabra volvió de lesión y tuvo buenos partidos con Alfaro, pero nunca le dieron confianza. Caso parecido a Villa, quien tuvo que ver cómo otros pasaban por delante en la fila cuando él tenía todo para ser indiscutible, exactamente lo que logró con el nuevo DT, quien recibió como pago a esa lealtad dos goles en Superliga.



David Ospina, en plena resurrección



Pasaba que con Ancelotti, el que tenía buen antecedente con los colombianos por su pasado con James Rodríguez en Real Madrid, nunca hubo confianza suficiente para David Ospina. Era Mertens el titular, sin discusión.



Pero llegó Genaro Gattuso y fue una nueva vida para David Ospina. Lleva 10 partidos, incluyendo Calcio, Copa y Champions League en este 2020 y poco a poco ha ido desplazando a la joven promesa del arco italiano. Lo suyo es más meritorio pues la crítica italiana no entiende su decisión de confiar en un vetarno y además extranjero cuando tiene otras opciones.



La inactividad de Ospina, el indiscutible de Colombia, era uno de los dolroes de cabeza y por obra de Gattuso hoy tiene la actualidad esperada.

Marcelo Gallardo, desde siempre firme



Lo de Gallardo con los jugadores colombianos ha sido un proceso curioso: no fue precisamente cálido cuando los recibió, pero poco a poco se fue rindiendo al talento y hoy es, más que el jefe, un defensor a ultranza.



El año de 12 goles en 21 partidos de Rafael Santos Borré se debe, muy especialmente, a la confianza sin medida de su entrenador, quien lo ha defendido cuando llegaron las fallas y le ha festejado como el que más cada lucimiento. El mejor momento de su carrera deportiva, que infortunadamente no pudo coronar con el título de Superliga, promete mucho en el futuro para un atacante que solo tiene 24 años.



Ni qué decir de Juan Fernando Quintero. Del heroísmo en el título de Copa Libertadores a la terrible lesión de ligamento que lo marginó y lo ha mantenido fuera, con regresos a cuentagotas y recaídas, no puede quejarse el colombiano del apoyo sin restricción de su DT. Ahora está por fin en el radar de Queiroz y eso es por la paciencia y la sabiduría con la que Gallardo ha manejado su caso.



Falcioni, de nuevo en rol de padre



Recientemente decía James en una entrevista que su papá en el fútbol era Julio César Falcioni. Y por ese mismo camino va Iván Mauricio Arboleda. El arquero ha tenido un regreso fulgurante a la titularidad en Banfield, después de unos días muy oscuros que le costaron incluso la salida de las convocatorias de Colombia.



Estaba descartado y de pronto se le apareció Falcioni, dedicando su tiempo tras los entrenamientos a marcarle los errores, a orientarlo, a hacerlo mejor. Y no es cualquier guía, considerando que el DT como arquero fue un fenómeno. "Es un arquerazo. Debe ser el futuro arquero de la Selección Colombia por muchos años", decía el argentino sobre su pupilo. Principio y fin de su declaración de confianza.



Ancelotti se recuperó



En Napoli no había buen recuerdo para Ospina de la figura de Ancelotti, quien recomendó su contratación desde Arsenal pero luego lor elegó a la suplencia sin más.



Sin embargo el italiano recuperó el cariño de los colombianos con el manejo que le ha dado a Yerry Mina en Everton. El zaguero venía de días buenos y malos con Marco Silva pero uno de los primeros actos de gobierno de Ancelotti fue darle el rótulo fijo de titular. Al buen Yerry le costó al comienzo pero luego se consolidó y fue fijo en las formaciones. En las últimas dos salidas le falló pero los resultados le demostraron que ya no puede darse el lujo de tener al caucano en el banquillo.