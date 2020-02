Reyes explicó la eliminación de Colombia: 'faltaron 10 o 12 jugadores'

Arturo Reyes es blanco de críticas tras la campaña de la Selección Colombia Sub 23 que terminó sin cumplir el objetivo, que era clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El estratega aseguró, tras la derrota 3-1 contra Uruguay, que acabó con la ilusión de la olimpiada, que le faltaron piezas importantes en su equipo.



«Siempre hay autocrítica, y lo vamos a hacer. Pensábamos que el sistema y los jugadores nos iba a servir. No tuvimos cerca de diez o doce jugadores para este torneo, de pronto otras selecciones pueden tener más o menos, pero prefiero fijarme en los jugadores que está acá", dijo.



Efectivamente faltaron hombres como Carlos Cuesta, Luis Sinisterra, Luis Díaz y otros que estaban en el rango de edad y que no fueron prestados por sus clubes. Pero no fue Colombia el único afectado pues Brasil jugó sin Vinicius ni Rodrigo, Argentina no contó con Lautaro Martínez, Bolivia extrañó a su joya Ramiro VAca y así... todas las selecciones, clasificadas o no, sufrieron igual.



Otro asunto fue el cambio en la formación contra Uruguay: “Hasta el minuto en el que nos convierten el gol, Colombia era el dominador del juego. Teníamos solidez defensiva y podíamos abrir el campo con los dos carrileros, y teníamos una línea de tres con Atuesta, Alvarado y Benedetti”, dijo.



Reyes quiso rescatar lo bueno: “Sé que este golpe ha sido muy duro para todos nosotros, para el pueblo colombiano,porque había mucha ilusión. A pesar de que desde el primer partido no pudimos encontrar la línea de rendimiento que necesitábamos, el esfuerzo fue importante. Los jugadores lo intentaron, algunas veces salieron; otras, no”.



Al hablar del futuro evadió al continuidad pero explicó: “Sabemos que no cumplimos el objetivo, pero me centro en cosas positivas como el nivel de algunos jugadores: sacando el partido de hoy, hicieron buen torneo. Hoy (ayer) pasaron muchas cosas que no nos dejaron encontrar esa idea de juego”.