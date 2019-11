Último llamado para extremos en Colombia: ¿Quiénes llegarán a 2020?

Llegó la hora del primer examen. Este viernes, contra Perú en Miami, los elegidos por Carlos Queiroz para el duelo amistoso contra Perú, que abre la fecha FIFA, tendrá su oportunidad de oro para meterse, definitivamente, en la convocatoria de Selección Colombia para la hora de la competencia en 2020.

Salvo James Rodríguez, quien técnicamente juega por fuera en esta nueva escuela europea pero tiene su lugar siempre asegurado, los extremos de la lista de 23 elegidos estarán bajo la lupa.



En la competencia, hay un asterisco para Juan Guillermo Cuadrado, porque su experiencia lo hace también prácticamente fijo, pero también porque porque puede jugar hasta en tres posiciones dentro del campo y eso, a la vista de Queiroz, es un factor desequilibrante. El antioqueño figura desde la Copa América de Brasil como un mediocampista, un hombre que completa la línea de tres en el medio y que ahorra desplazamientos largos para ganar potencia a la hora de pisar el área rival. Sin embargo, hoy su mejor versión es como lateral derecho y eso también lo querrá observar, sobre la marcha el DT.



"Trabajo muy bien. Italia me ha ayudado mucho en lo táctico. Él (Queiroz) dice que puedo darle una visión de juego diferente en el medio y que con disciplina táctica puedo ayudar, y con la pelota tengo el cambio de ritmo. Trato de hacer todo eso que él me dice y de la mejor manera. Parto con esas ganas y esa hambre de querer competir y ser inicialista", decía una de las fichas clave en los últimos 8 años en la Selección. Hacer de todo es la clave...







Después aparecen en la lista viejos conocidos como Roger Martínez, Luis Díaz y Luis Muriel. Los dos primeros están desde el primer llamado de Queiroz y ofrecen remate de media distancia, mucho sacrificio en las tareas de marca y buen posicionamiento de cara a la puerta rival. Son buenos ejemplos de delanteros de área venidos a extremos solo para verse polifuncionales y así llamar la atención del jefe. Cumplidores, en definitiva.



Otro que también cambia su posición, no de ahora sino desde la era Pékerman, es Luis Muriel. El atlanticense ha disputado todos los partidos de preparación (ocho) y ha hecho tres goles. En la Copa América jugó un partido y se fue lesionado (ligamento colateral derecho) y tras su recuperación se ha hecho sentir en el Atalanta, con 8 goles en 13 partidos en la temporada.



Por último, no menos importante, aparece el nuevo de la clase, Stiven Mendoza. El jugador de Amiens de Francia sabe que tiene mucho que demostrar y parece haber entendido ya las exigencias del DT: " El ADN de la Selección es todos atacar, tenemos que defender y atacar todos, tenemos un solo objetivo", dijo. Su posición es clara y su ambición también: "Hoy juego por izquierda, pero puedo ir por derecha o como falso 9, juego en varias posiciones para aportar a la Selección mi velocidad y mis goles", explicó.



Mendoza apareció en los planes de Queiroz en el último amistoso contra Argelia, en Francia, y espera quedarse por mucho tiempo: "El buen momento en mi club me ayudó, ahora es estar tranquilo. Si se da la oportunidad, la idea es llegar a gol y luego hacer la figura defensiva, que es la obligación". La escuela ya la hizo: "El fútbol brasileño (jugó en el Bahía) es más alegre, el francés es más cuadrado, con figura táctica rígida, muy técnico y con más posesión del balón", explicó. Ahora, para él y para muchos, es la hora del examen final.