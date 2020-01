No hay descanso: el regreso de los jugadores de la Selección Colombia

Luego de la para de las ligas de Europa por las fiestas de fin de año y el fin de los campeonato en varios lugares del mundo, los jugadores de la Selección Colombia se preparan para retomar la actividad en sus respectivos equipos, con la esperanza de seguir siendo figuras en los mismos.



Los jugadores colombianos tendrán que iniciar con todo, si es que su deseo es formar parte del equipo que enfrente las eliminatorias y la Copa América 2020, que se disputará en Argentina y Colombia.



Estas son las fechas de regreso de los jugadores de la Selección:

David Ospina | Napoli (ITA): contra Inter de Milán, el lunes seis de enero a las 2:45 p.m.



Stefan Medina | Monterrey (MEX): contra Morelia, el 18 de enero a las 6:00 p.m.



Santiago Arias | Atl. Madrid (ESP): contra Levante, el sábado cuatro de enero a las 12:30 p.m.



Dávinson Sánchez | Tottenham (ING): contra Middlesbrough, el domingo cinco de enero a las 9:00 a.m.



Yerry Mina | Everton FC (ING): contra Liverpool, el domingo cinco de enero a las 11:00 a.m.



Jhon Lucumí | Genk (BEL): contra Colonia, el viernes diez de enero a las 12:00 p.m.



Juan Cuadrado | Juventus (ITA): contra Caglari, el lunes seis de enero a las 9:00 a.m.



Wilmar Barrios | Zenit (RUS): contra RB Salzburg, el 25 de enero a las 9:00 a.m.

Jéfferson Lerma | Bournemouth (ENG): contra Luton, el sábado cuatro de enero a las 12:00 p.m.



James Rodríguez | Real Madrid (ESP): contra Getafe, el sábado cuatro de enero a las 10:00 a.m.



Luis Muriel y Duván Zapata | Atalanta (ITA): contra Parma, el lunes seis de enero a las 9:00 a.m.



Alfredo Morelos | Rangers (ESC): contra Stranraer, el viernes 17 de enero a las 2:45 p.m.



Falcao García | Galatasaray (TUR): contra Altay Spor Kulübü, el viernes diez de enero a las 8:00 a.m.