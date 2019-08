Las cuentas de la Selección para clasificar y posible rival en 'semis'

La Selección Colombia femenina tiene todo listo para clasificar a las semifinales de los Juegos Panamericanos de Lima este sábado a las 10:00 a.m. cuando enfrente a México, por el último partido de la fase de grupos.



La Tricolor es líder del grupo por diferencia de gol con cuatro unidades y no puede dar ventaja para este compromiso, que define su paso a la siguiente ronda del torneo.

¿Cómo clasifica Colombia?

La Tricolor tiene varias oportunidades. Si gana o empata, ya está en la siguiente ronda. Si gana, debe esperar que Paraguay no gane por más de dos goles de los que gane la Tricolor contra México para ser líder del grupo; si no, sería segunda. Si empata, debe esperar que Paraguay no gane para ser líder del grupo.



Incluso perdiendo, la Tricolor puede avanzar a semifinales, aunque no podría ser líder. Si pierde, debe esperar que Paraguay también pierda para poder clasificar.



De la única manera que queda eliminada es si pierde y Paraguay empata o gana contra Jamaica.

Posibles rivales:

Argentina y Costa Rica son los clasificados en el otro grupo. Ambos equipos tienen seis puntos y se enfrentan en esta última jornada; Argentina es líder por diferencia de gol. Es decir, si Colombia es primera del grupo, se enfrentará al segundo del otro grupo (actualmente Costa Rica, pero puede cambiar por Argentina).



Lo mismo sucede si es segunda, debe esperar qué sucede en el otro grupo para definir si enfrenta a Costa Rica o Argentina (el primero del otro grupo).