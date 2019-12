El 'Pibe' no vacila: durísima crítica a Queiroz y elogios a Teófilo

El ‘Pibe' Valderrama estuvo en el estadio Metropolitano de Barranquilla para presenciar el partido entre Junior y América, la final de la Liga II-2019.

Previo al inicio de este juego, el exfutbolista habló con ‘Caracol Radio' para dar su opinión sobre la final de la Liga, un juego que enfrenta a dos colosos del fútbol colombiano.

En esa charla, al ‘Pibe' le preguntaron por Teófilo Gutiérrez y él no dudó en llenarlo de elogios: “Teo con los años perdió velocidad. Pero el fútbol es de vivos, le saca la piedra a los contrarios y eso también es válido", explicó.

De paso, el ídolo de Junior y de la Selección Colombia soltó una frase sobre la Selección Colombia y la posibilidad de que allí juegue Teófilo.

“No le gusta Teo, no le gusta Juan Fernando (Quintero), entonces se jodió. Yo con Queiroz no hubiera jugado, estuve de buenas que di con Maturana, porque, si no, no hubiera hecho nada", dijo.

Valderrama también habló sobre la implementación del VAR en Colombia, pues esta será la primera vez que esta tecnología se utilice en un partido oficial del fútbol nacional.

“El fútbol es de engañar al rival, no al árbitro. El VAR es para ayudar al árbitro, esperemos que no haya problemas acá, había que probarlo y tocó la final", señaló.