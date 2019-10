Gonzalez Alzate y dura crítica a Queiroz y Jesurún por tema de James

Este fin de semana, Ramón Jesurún estuvo en el ojo del huracán por cuenta de unas declaraciones dadas el viernes sobre la ausencia de James y el convenio con Carlos Queiroz para no ser llamado a los juegos amistosos contra Chile y Argelia de la Selección Colombia.

Sin embargo, el sábado, la Federación Colombia de Fútbol publicó un comunicado señalando que eso no fue verdad y que ni el jugador del Real Madrid ni Falcao García hicieron algún tipo de llamado para no ser convocados", una aclaración que buscó desmentir lo que había dicho el propio presidente de esa entidad.

Pues sobre esta situación fue consultado Álvaro González Alzate, vicepresidente de la FCF y máximo jerarca de la Difútbol, también importante en el fútbol colombiano.

En diálogo con 'Caracol Radio', este dirigente lanzó unas fuertes palabras contra Jesurún y mostró su inconformismo por las contradicciones entre el entrenador, quien había señalado que no hubo ningún acuerdo con James, y el presidente de la Federación.

"Me extrañó mucho… Veo una contradicción entre personas que deberían estar hablando un mismo idioma. Debe haber un vocero oficial y un intercambio interno de conceptos y opiniones entre dirigentes y cuerpo técnico para saber qué vamos a decir. Si lo que vamos a decir son mentiras, que todos creamos que las mentiras que estamos diciendo son realidades", explicó.

Posteriormente, González también expresó que esas no son las directrices que debe tener esta entidad: “Esa no debe ser una línea de conductas ni el nivel de entidades y dirigentes… No hay que salir a confundirnos, controvertirnos, contradecirnos y quedar bien mal”.