¿Mal nivel? Los que llamaba Queiroz y no están en la convocatoria

La Selección Colombia publicó el listado de 34 jugadores que integrarán la lista de convocados para los partidos de Eliminatorias contra Venezuela y Chile. El conjunto de la Tricolor, de estos 34, mantendrá 23 para la lista final.



Carlos Queiroz tuvo varias sorpresas, tanto buenas como malas. Algunos futbolistas, además, salieron de la convocatoria y eran habituales llamados por el entrenador portugués en las últimas convocatorias.

Los que no fueron llamados:

En primer lugar, están los arqueros. Sorpresivamente, Queiroz cambió a Éder Chaux y Aldair Quintana para llamar nuevamente a Camilo Vargas e Iván Arboleda, de gran presente.



Quintana no juega en Nacional y tiene muy pocos minutos, mientras que Chaux ha tenido un buen desempeño en América de Cali durante este inicio de Liga.



Luis Díaz, por su parte, tampoco fue llamado, pero la razón sería porque llega muy justo por la lesión muscular que tuvo en Porto. Sin embargo, Díaz sería de la 'cuerda' del entrenador.



Stiven Mendoza, que fue llamado en la última convocatoria, no juega hace un mes en Amiens, por lo que no tuvo lugar de nuevo en la Tricolor.



Finalmente, está Roger Martínez. El triste momento y actualidad que tiene el delantero significó su salida de la Selección, pues fue sancionado en América de México y no jugaba desde el año pasado. Hasta ahora fue 'perdonado' y estuvo unos minutos el fin de semana.