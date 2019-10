Dos dolores de cabeza para Queiroz: encrucijada de Quintero y Borré

Carlos Queiroz hizo oficial la lista preliminar de 34 jugadores para integrar la Selección Colombia pensando en los amistosos de noviembre contra Perú y Ecuador. Así, quedarían 23 (o 24) para estos partidos.



A la lista volvieron dos grandes jugadores que estuvieron ausentes, uno por lesión y el otro por decisión técnica. Juan Fernando Quintero, por su parte, se recuperó de una lesión de ligamento cruzado y ya obtuvo su regreso. Rafael Santos Borré, delantero, por fin llamó la atención de la Tricolor gracias a su elevado número de goles. Ambos son de River Plate.

Sin embargo, no está tan confirmada su presencia. Si el entrenador decide dejarlos en la lista de 24, habría un fuerte problema o encrucijada por ambos futbolistas, debido a la actualidad de River Plate, pues disputa la final de la Copa Libertadores.



El cuadro argentino clasificó a la final del torneo y se medirá contra Flamengo el próximo 23 de noviembre, tres días después del último partido de la Tricolor, que será contra Ecuador.



La Selección jugará contra Ecuador el 19 de noviembre y contra Perú el 14 de ese mismo mes. Así, los dos futbolistas de River Plate no tendrían tiempo para entrenar con el conjunto millonario, pues estarían concentrados con la Selección Colombia, sin tener tiempo para disputar la final de la Libertadores, que se jugará en Chile.



Ahora, habrá que esperar a ver si River Plate envía un comunicado a la Selección, pidiendo no convocar a los futbolistas. O, habrá que ver, si se da otro de esos 'acuerdos' entre Carlos Queiroz y los futbolistas, permitiendo que no hagan parte de esta lista.