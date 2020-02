Confesión de Valenciano causó molestia: revendió boletas de Colombia

Iván René Valenciano, exfutbolista colombiano, ahora está en los medios deportivos del país y este jueves habló sobre una anécdota de cuando revendió boletas de la Selección Colombia.



En el 'Vbar Caracol', el 'Bombardero' dejó su experiencia con este tema y que no gustó en algunos aficionados, pues criticaron el tema de la reventa por el escándalo y las polémicas que han tenido las boletas de la Selección Colombia en el país y directivos.

"Una vez, Ramón Jesurún (hoy presidente de la Federación Colombiana de Fútbol) me regaló dos boletas para un partido de Colombia. Yo iba para el estadio y en un semáforo me encontré a un revendedor", dijo.



Finalmente, terminó con su experiencia: "El tipo me ofreció boletas y yo le dije 'tengo dos para vender'. Él me ofreció 800 mil pesos por ellas. Yo le dije 'dame 900 ya'. Se las vendí y ese día no entré al estadio (...) Si hoy me regalan esas boletas, también las vendo", recordó.