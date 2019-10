Ramón Jesurún destapó lo que Queiroz ocultó en el caso James

En medio de los preparativos de la Copa América 2020 que organizarán Colombia y Argentina, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún reconoció que sí hubo un acuerdo entre James Rodríguez y el técnico de la selección Colombia Carlos Queiroz para que no fuera convocado para los amistosos de la pasada fecha Fifa, contra Chile y Argelia, por “un tema de conveniencia del jugador”. Vale anotar que el técnico había afirmado en rueda de prensa que eso no era cierto.

El presidente fue indagado sobre la ausencia del jugador del Real Madrid ante lo que Jesurún “es un tema de conveniencia del jugador” y agregó que “el profesor Queiroz conversa permanentemente con él”.



Jesurún también confirmó que sí hubo un acuerdo entre el jugador y el entrenador: “Antes de la convocatoria tuvieron una reunión de tres, cuatro horas y acordaron que era importante que él siguiera un trabajo mancomunado en el Real Madrid y así fue, pero acá no hay un problema de nada, como les digo la relación del cuerpo técnico con todos y cada uno de los jugadores es excepcional. James va a estar en la Selección, en cualquier momento va a regresar, no nos preocupemos por eso", dijo Jesurún en el programa Planeta Fútbol de Antena 2.

Qué había dicho Queiroz



Cuando se le preguntó a Queiroz sobre la no convocatoria de James, fue contundente: "Después de salir la convocatoria se crearon especulaciones que son normales en el mundo mediático del fútbol. Hay que siempre intentar separar y no confundir lo que son especulaciones que no tienen sentido ni fundamento", dijo.



Y agregó: "Vi que alguien dijo que James pidió no venir a la Selección y eso no es cierto. No tengo más respuestas ni quiero hablar de confrontaciones. Tengo que hablar con honestidad y claridad de la decisión que tomé".