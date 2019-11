James: una solución que da dolor de cabeza en Selección ¿Dónde jugará?

La Selección Colombia se prepara para los últimos dos partidos amistosos de este 2019 y la gran novedad de la convocatoria es James Rodríguez, quien vuelve luego de la ausencia en las fecha anteriores.



Aunque James siempre ha funcionado como un volante en la Selección, Carlos Queiroz lo convocó dentro del grupo de delanteros, lo que abre el panorama para que él tenga más posiciones dentro del terreno de juego.

En la rueda de prensa, el entrenador pareció molestarse cuando le hicieron en qué posición jugaría James y se limitó a responder que: “¿Por qué James influye en un módulo de ataque? Jugamos contra Brasil con un pívot central y cinco delanteros, todos trabajando. A mí no me gusta individualizar a los jugadores porque todos son importantes. James es importante por ser James, pero ningún jugador puede ser un gran delantero y ser un campeón si los defensores no sustentan el equipo para ganar. Mi trabajo es juntar los jugadores y hacer un gran equipo para Colombia. Conmigo todos tienen que atacar y defender”.

Opción 1

En la Copa América, James jugó como un extremo por la derecha y desde allí generó buen fútbol. En Real Madrid también ha sido un futbolista que actúe por ese sector, aunque no lo hace tan seguido. Tener un pincel en su pierna zurda lo hace un jugador con características para encarar hacia adentro del campo, lo que obligaría a que sus compañeros por esa banda sean hombres que vayan hasta la última línea como Juan Guillermo Cuadrado o Santiago Arias, con quienes se conoce desde hace varios años.

Opción 2

Dentro del cúmulo de variantes, James también podría actuar como un interior en el mediocampo desde una formación de 4-3-3. Yairo Moreno y Juan Guillermo Cuadrado parecen ser los hombres que más convencen a Queiroz y aunque son utilitarios, no tienen el mismo peso que James Rodríguez. Tener al cucuteño allí sería una opción para tener un hombre más en la banda.

Opción 3



Aunque parece poco probable, Queiroz también podría cambiar su ya tradicional 4-3-3 y buscar otros hombres que le den otras alternativas con otro módulo táctico. James podría funcionar por el centro del campo o por alguna banda, aunque con menos labores de marca y apoyado por compañeros que tengan esta característica más marcada.