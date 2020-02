Ellas sí los apoyan: mensaje de una reconocida futbolista a James

No paran las críticas sobre James Rodríguez y las voces de los propios colombianos para que no venga a la Selección si no tiene regularidad en el Real Madrid. Algunos olvidan que el ‘10’ es un referente, que sigue marcando diferencia cuando se pone la camiseta de la Tricolor, y se enfocan en el terrible presente que vive en España, sin jugar y sin siquiera ser convocado por su entrenador para partidos definitivos.



Y aunque los hombres no aparecen mucho cuando se ha hablado de los problemas del fútbol femenino, esta vez una mujer, una de las futbolistas más reconocidas, salió en defensa de James.

Esta vez el respaldo llegó de Nicole Regnier, quien criticó la falta de memoria de los hinchas e incluso recordó los peores momentos de otro referente, Falcao García, cuando la pasaba mal en el fútbol de Inglaterra y muchos pedían que no volviera a la Selección.



“Por una vez en la vida estemos ahí para apoyar cuando ellos nos necesitan como país. Respaldémoslos”, fue el pedido de Nicole a todos los colombianos.