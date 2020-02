El corto circuito entre James y Queiroz que impactaría en la Selección

La presencia de James Rodríguez en la Selección Colombia para el inicio de las eliminatorias suramericanas al Mundial de Catar 2022, todavía no es un hecho. El volante del Real Madrid recibió la visita de Carlos Queiroz hace pocos días, en la capital española, pero parece que de la charla no salieron las más amistosas conclusiones.



Es así, que James todavía es duda para los dos primeros partidos de las clasificatorias mundialistas, el 27 de marzo contra Venezuela en Barranquilla, y el 31 del mismo mes en Santiago contra Chile.



Según versión de Javier Hernández Bonnet, en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, Queiroz, acompañado de Mario Alberto Yepes (director deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol), se reunió con James y “tuvieron una charla amable, pero no se llegó a ningún acuerdo”.



“Según me contó un directivo de la Federación, Queiroz le dijo a James que no podía asegurarle la titularidad y James le contestó que él no venía a la Selección a ser suplente”, aseguró el periodista, por lo que se estaría hablando de un corto circuito entre el seleccionador y el capitán de la Tricolor.



Queiroz estuvo por varios días haciendo una gira por Europa para conversar con las principales figuras de la Selección y tratando de observarlos en competencia con sus clubes. Justamente presenció el compromiso entre Real Madrid y Celta de Vigo, en el que no jugó James Rodríguez.