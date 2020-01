Tras los pasos de su ídolo: Carrascal confiesa de dónde saca la magia

Unas de las lecciones que Arturo Reyes aprendió tras la amarga derrota de Colombia contra Argentina en el torneo Preolímpico es que a Jorge Carrascal no se toca.

Después de un gol y dos asistencias en el triunfo 4-0 contra Ecuador, es un hecho que es el hombre que hace la diferencia, que busca a sus compañeros para dejarlos de cara a gol y que, cuando tiene ocasión, también es resolutivo.



Pero lo que no sabían Reyes y muchos otros que apenas conocen el talento del hombre de River Plate es que su gran inspiración no es colombiana sino brasileña.



"Desde niño siempre he admirado a Ronaldinho y él es el que me inspira. Trato de aprender cosas de él que luego busco hacer con mis compañeros, ellos me ayudan a explotar ese talento", dijo el jugador tras la goleada en Armenia, visiblemente emocionado.



La cara totalmente distinta que mostró el equipo en su segunda salida tuvo mucho que ver con que el DT ya no lo sacó del campo sino que le dio confianza y lo rodeó mejor: "nos sentimos bien con el trabajo y el sacrificio de todos los días, estamos bien y con la Selección tenemos una meta clara que es estar en los Olímpicos, haré todo lo que pueda para conseguirlo", añadió.



"Un gol que marco con la Selección no tiene precio", concluyó el hombre que tiene nuevamente a Colombia soñando con Tokio 2020.