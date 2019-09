¿Colombia sin volante 10 es señal de evolución? Análisis de jugadores

La Selección Colombia tendrá contra Brasil y Venezuela (6 y 10 de septiembre, respectivamente) un reto particular, propicio por tratarse de juegos amistosos, pero que genera dudas en muchos sectores: jugará por primera vez sin un volante 10, un creativo neto.

La ausencia por lesión de James Rodríguez en esta convocatoria puso al técnico Carlos Queiroz ante un desafío que probablemente anhelaba, pues él hace parte de una escuela europea que cada vez depende más de esta figura histórica en el fútbol.



"Tenemos que seguir adelante con el fútbol creativo, de mucha penetración de pases, de consistencia. No tengo un volante 10, pero sí cuatro 11 que pueden crear desequilibrio en toda la cancha", dijo él propio DT durante la presentación de su convocatoria para estos dos compromisos.



¿De quién hablaba? Su apuesta es por los extremos es con Luis Díaz, Juan Guillermo Cuadrado, Orlando Berrío y Yairo Moreno. Fueron los nombres que él mismo mencionó. Pero no son las únicas opciones pues incluso los laterales tendrían roles protagónicos si la apuesta es por un juego más vertical, más moderno.



"Hoy por hoy el fútbol tiene muchas diferencias, ha cambiado mucho, un estilo no te lo genera un número 10, el juego es más de transiciones, como en Inglaterra", explicó a respecto un experimentado como Dávinson Sánchez, finalista de Champions League con Tottenham.



"Tenemos jugadores que pueden marcar diferencia y en el grupo hay alternativas para suplir de una manera diferente las ausencias", añadió, sin desestimar el gran papel que puede cumplir el James, el dueño habitual de la camiseta 10, cuando regrese: "Colombia seguirá teniendo un 10 que de alegrías".







Es una opinión que comparte otro hombre con gran roce internacional como Duván Zapata, uno de los mejores atacantes de Europa en la última temporada: "Para mí es indiferente, lo importante es cómo el entrenador nos inculca el estilo de juego que desde el inicio implementó, esperemos que en estos partidos trabajemos de la mejor manera", comentó.



Efectivamente, el escenario ideal para el ensayo de este nuevo estilo de juego son los partidos amistosos y rivales con los kilates de Brasil, campeón de Copa América, o con la juventud de Venezuela. Colombia sufrió durante el Mundial de Rusia por falta de alternativas cuando faltó su 10 por problemas físicas y no tuvo laboratorios como este para buscar una respuesta diferente. Es momento de ensayar y correr el riesgo de dar el paso definitivo a la modernidad.