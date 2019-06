La crítica de Latorre al planteamiento de Carlos Queiroz con Colombia

Tras dejar el fútbol profesional, Diego Latorre ha vuelto a tener trascendencia en el mundo del fútbol en condición de analista de partidos y comentarista de diferentes encuentros. Con base en eso y, más allá de que la cadena para la que trabaja no transmitió el partido de la Selección Colombia, el argentino decidió analizar al equipo dirigido por Carlos Queiroz.



Teniendo esto en cuenta, su primera crítica para el planteamiento realizado para el planteamiento táctico que estableció Queiroz vino a causa del lugar en el que el entrenador luso ubicó a Juan Guillermo Cuadrado, quien no ha mostrado lo mejor de su juego en los partidos con la ‘Tricolor’ y no frente a Perú no fue la excepción.



“Queiroz colocó a Cuadrado como mediocampista interno. Visiblemente incómodo en una función ajena a sus condiciones. Es wing, no volante creativo. Experimento fallido”, aseguró Latorre tras el primer tiempo del partido que la Selección Colombia disputa frente a los incas y en el que, de momento, consigue el triunfo por 1-0.



Es importante destacar que Colombia será el primer rival de la Selección de Argentina en la Copa América y que ambos equipos, en el último fin de semana, disputaron partidos de preparación pensando en el certamen continental.