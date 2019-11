Ospina, el mejor: así vimos a los jugadores de Colombia contra Perú

Un primer tiempo muy discreto para Colombia, que arrancó con intensidad, pero sin ideas claras que le permitieran llegar con peligro y que bajó su ritmo luego del primer cuarto de hora. En la segunda parte mejoró la tricolor, pero sin un dominio claro y sin anotar goles. David Ospina fue el mejor del equipo de Queiroz con tres buenas atajadas para salvar su portería.

David Ospina (7): en su primera intervención se la sacó a Guerrero en el minuto 25 y a los 43 salvó un tiro libre del 9 de Perú. En el segundo tiempo tuvo una atajada clave en el minuto 80. El mejor de Colombia en su partido 103 con la tricolor.



Santiago Arias (6): no tuvo un buen regreso a la titular de la selección. Lució confundido en el primer tiempo. En el primer tiempoRecibió un balón largo, buen control y no supo qué hacer. La jugó atrás para Yairo. Un poco ansioso, no controlaba. Gran pase en el minuto 55 para dejar mano a mano a Muriel.



Yerry Mina (6): muy bien en lo suyo, el juego aéreo. En algunas jugadas le ganaron la espalda con pelotazos largos que lo ubicaron mal perfilado. Bien en los duelos individuales. Fue amonestado en el minuto 71 por pisar a un rival.



Dávinson Sánchez (6): estuvo bien en el juego aéreo, perdió algunos duelos y cometió un error en la llegada de Paolo Guerrero en el minuto 25, que al final salvó Ospina.



William Tesillo (6): aceptable partido del barranquillero que hizo buenos centros y hasta hizo un cabezazo en ataque, en la primera parte. Sin embargo, Tesillo volvió a mostrar que no es profundo y en la parte defensiva fue superado, especialmente en el segundo tiempo: en una Ruidíaz le ganó , centró y Benavente la estrelló en el travesaño. A los 61 minutos hizo una buena jugada, en la que entró al área y lanzó un buen centro, que fue rechazado por la defensa y generó un tiro de esquina.



Juan Guillermo Cuadrado (5): partido opaco del mediocentro de Colombia, que arrancó bien y se apagó con el transcurrir del partido. Hizo un remate al arco a los 40 minutos, pero salió suave a las manos del portero. Trató de ponerle pausa al juego, pero sigue sin sentir esa labor. Salió por Steven Alzate en el minuto 74.



Jefferson Lerma (6): cumplió el mediocampista que recuperó varias pelotas en la mitad y trató de participar en el juego ofensivo con pases cortos, pero no fue profundo.



Yairo Moreno (5): arrancó bien, haciendo los relevos cuando intentó salir William Tesillo por la izquierda y también estuvo bien en la presión y recuperando balones. Bajó el nivel, perdió una pelota que dejó mano a mano a Guerrero con Ospina. Nunca coordinó una salida con Luis Díaz. Hizo un remate de media distancia desviado a los 32 minutos. No regresó al campo para el segundo tiempo, pues fue sustituido por Mateus Uribe.



Luis Fernando Muriel (5): aportó muy poco: hizo un remate a los 4 minutos, pero la pelota salió muy elevada, muy desviado. Le ayuda mucho a Arias en el trabajo defensivo. Fue sustituido a los 59 minutos por Roger Martínez.



Alfredo Morelos (6): tuvo un arranque prometedor, pero se fue diluyendo como el resto del equipo. En el primer tiempo hizo un buen enganche dentro del área, centró rechazó la defensa. y fue la primera llegada. En el minuto 55 no aprovechó un pase muy bueno de Arias y remató fuerte y atajó Gallese. A los 73 tuvo un cabezazo desviado, tras un centro de Tesillo.



Luis Díaz (5): le costó mucho, se vio perdido y no generó ocasiones. Pocas veces intervino en el partido y trató de bajar a recibir, pero es un jugador que juega mejor al espacio. Fue reemplazado por el debutante Stiven Mendoza.



Mateus Uribe (5): entró y a los 51 minutos tuvo una posibilidad, con un remate desde fuera del área que se fue muy elevado. Levantó con gran calidad el tiro libre que terminó en el gol de Morelos.



Roger Martínez: entró a los 59 minutos por Luis Muriel. Luchó arriba, pero no tuvo claridad ni para juntarse con algún compañero ni para ganar en los duelos individuales.



Stiven Mendoza: aceptable debut. Ingresó al campo en el minuto 61 por Luis Díaz y se hizo sentir en el área peruana en un par de jugadas, aunque no pudo finalizar las jugadas.



Steven Alzate: No tuvo mucha participación en su debut, necesita más minutos para mostrar la calidad por la que fue tenido en cuenta para esta convocatoria.