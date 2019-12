La lesión de sus figuras: el karma de Carlos Queiroz en el 2019

El año 2019 fue un año de contrastes para la Selección Colombia, pues pasó del entusiasmo de los primeros amistosos del entrenador Carlos Queiroz al mando y una gran Copa América, para luego generar preocupación por la falta de gol y un juego atractivo para la afición.



Lo cierto es que en esta situación mucho ha tenido que ver las lesiones de las grandes figuras del equipo cafetero, como es el caso de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, entre muchos otros durante el año.

Las figuras de la Selección Colombia que se han lesionado



En la gira asiática



Para los primeros partidos bajo el mando del portugués, este quiso contar con todas las figuras que tuviera a sus disposición, entre ellos Juan Fernando Quintero, David Ospina y Santiago Arias. Sin embargo, estos tres jugadores no fueron parte de estos partidos amistosos debido a lesiones antes de los partidos.



En el caso de Ospina, no pudo asistir a los partidos luego de un golpe en la cabeza durante un partido con Napoli, mientras que lesión miotendinosa de grado II en la musculatura aductora durante un juego de Atlético de Madrid. Por parte de Quintero, sufrió ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, que lo tuvo al margen no solo de los amistosos, sino de la Copa América en Brasil.

En plena Copa América



Luis Fernándo Muriel mostró un gran nivel en el partido contra Argentina, pero el jugador de Sevilla en ese momento tuvo que salir sustituido por una fuerte entrada de Leandro Paredes. Al final, la lesión lo sacó de la competición.



Una figura de la Liga II-2019



Daniel Muñoz y su gran rendimiento con Atlético Nacional no pasaron desapercibidos para Queiroz, sin embargo, el jugador de 23 años debió salir en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Colombia por una molestia muscular, que al final lo terminaría dejando afuera de la convocatoria.

Las malas noticias en las últimas convocatorias



James Rodríguez, Duván Zapata y Johan Mojica fueron los últimos jugadores en salir de una convocatoria de Carlos Queiroz luego de lesionarse. El jugador de Atalanta tuvo que salir por una molestia muscular en el partido amistoso contra Chile, de la que aún no ha logrado recuperarse.



En le caso del jugador de Real Madrid y el jugador de Granda, ni siquiera alcanzaron a participar de los partidos contra Perú y Ecuador, los últimos partidos de la Selección Colombia en 2019.