A todo ritmo: fin de semana de los jugadores de la Selección Colombia

Los jugadores de la Selección Colombia tendrán un fin de semana repleto de fútbol, en ligas como la Premier League o la Serie A, en las que buscarán aportar a sus equipos que ya empiezan a entrar en fases definitivas.



Así será el itinerario de los Jugadores de la Selección Colombia:

Sábado 18 de enero



Yerry Mina

​West Ham vs. Everton

10:00 a.m.

Premier League



Steven Alzate

Brighton vs. Aston Villa

10:00 a.m.

Premier League



Dávinson Sánchez

Watford vs. Tottenham

7:30 p.m.

Premier League



David Ospina

Napoli vs. Fiorentina

2:45 p.m.

Serie A



Radamel Falcao

Galatasaray vs. Denizlispor

8:00 a.m.

Liga de Turquia



Stefan Medina

Monterrey vs. Monarcas

6:00 p.m.

Liga MX



William Tesillo y Yairo Moreno

Santos Laguna vs. León

7:45 p.m.

Liga MX

Domingo 19 de enero



Jefferson Lerma

Norwich vs. ​Bournemouth

10:00 a.m.

Premier League



Jeison Murillo

Athletic de Bilbao vs. Celta de Vigo

12:30 p.m.

Liga de España



Santiago Arias

Éibar vs. Atlético de Madrid

3:00 p.m.

Liga de España



Juan Guillermo Cuadrado

Juventus vs. Parma

2:45 p.m.

Serie A



Johan Mojica

Tenerife vs. Girona

​2:30 p.m.

Segunda división de España

Lunes 20 de enero



Duván Zapata y Luis Muriel

Atalanta vs Spal

​2:45 p.m.

Serie A