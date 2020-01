Del campo al banquillo: histórico reforzaría cuerpo técnico de Queiroz

La Selección Colombia tendrá un año 2020 pleno de exigencia, con el inicio de la Eliminatoria a Catar 2022 y la realización de la Copa América, en sede compartida con Argentina.

Por eso nadie quiere dejar nada al azar, especialmente el entrenador Carlos Queiroz, quien meditaría reforzar su cuerpo técnico de cara a estos desafíos.



¿En quién estaría pensando? Una versión de Javier Hernández Bonet en el programa Blog Deportivo de Blu Radio asegura que el elegido sería Mario Yepes, histórico capitán y uno de los protagonistas en el inolvidable Mundial de Brasil 2014.



Según la versión, el portugués espera encontrar a alguien de la casa que sea su intermediario con los jugadores, para asegurarse que el mensaje llega correctamente.



Hernández afirmó que no sería su única función pues, además, Queiroz quiere corregir algunos detalles logísticos internos del equipo y quisiera que ese nuevo intermediario se ocupe hasta del más mínimo detalle.



La idea de tener a Yepes en el banquillo no es nueva, de hecho en la administración de José Pékerman también se analizó ese nombre especialmente para el Mundial de Rusia 2018, pero finalmente no se concretó.