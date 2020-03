Así viven los colombianos el aislamiento en Italia: Selección, atenta

No es una situación normal ni fácil de llevar. Las autoridades en Italia han emitido una serie de restricciones para los nacionales y residentes en el país para tratar de frenar la expansión del coronavirus COVID-19, las cuales implican que será necesario pasar al menos las próximas dos semanas encerrados en casa.

La política se llama 'Me quedo en casa' y se trata de no acudir a reuniones públicas, bodas, bautizos, funerales, restaurantes, además de colegios y universidades totalmente cerradas. Ya se había decidido la suspensión del Calcio ante la imposibilidad de usar los estadios y en prevención de más contagios.



Y es que Italia es el segundo foco de la enfermedad en el mundo, con más de 10.000 casos confirmados y una rápida tasa de contagios que ya ha hecho que algunos países, como España, decidan no permitir salida ni llegada de vuelos a ese país.



El cierre de colegios y universidades irá hasta el 3 de abril y los partidos del Calcio no se disputarán hasta esa fecha... por ahora.



Y entre los afectados hay al menos cuatro colombianos, de los que fueron incluidos en los 34 bloqueados por Carlos Queiroz para la Selección nacional: David Ospina, Luis Muriel, Duván Zapata y Juan Guillermo Cuadrado.



¿Qué hacer? Obedecer y tomar precauciones, justo el plan en el que se vio en las últimas horas, de compras a altas horas de la noche en un supermercado, junto a otros futbolistas como Fernando Llorente y José María Callejón.

Fernando Llorente, José María Callejón y David Ospina fueron pillados anoche saliendo a comprar a un Carrefour 24H de Nápoles ante la recomendación del Gobierno de quedarse en casa. #RestateACasa pic.twitter.com/mry9Cw79ZG — Soy Calcio (@SoyCalcio_) March 10, 2020

Los jugadores de Atalanta tuvieron competencia este martes, pero fuera de Italia. Duván Zapata y Luis Muriel estuvieron en España, en la victoria 3-4 contra Valencia por la Champions League. Solo el primero tuvo minutos en cancha.



Muriel, a primera hora, explicó cómo se vive el aislamiento, justo en la zona norte, donde el virus está más difundido: “La cosa está bastante complicada porque al existir tantos casos graves se agotan los puestos en los hospitales, eso es lo que causa tantas muertes, y crecen muy rápido los contagios”, dijo en entrevista con Blu Radio.



Cuadrado, otro que está en Turín, al norte del país, no se ha manifestado pero vive el mismo encierro, en un Juventus que ya ha visto cómo el estelar Cristiano Ronaldo abandonó el país.