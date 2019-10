Mano dura de Queiroz: los borrados de la Selección para esta fecha

La Selección Colombia, de la mano de Carlos Queiroz, definió sus 24 convocados para jugar los partidos de la fecha Fifa contra Chile y Argelia. El conjunto Tricolor tiene nuevas caras y dejó algunas olvidadas.



Por el momento actual o razones de decisión técnica, Queiroz dejó por fuera a varios futbolistas que no lograron entrar a esta nueva convocatoria, pensando en la Copa América de 2020 que se jugará en Colombia.

Los borrados:

Santiago Arias



El lateral del Atlético de Madrid vive un mal momento en su actualidad, el futbolista no ha tenido muchos minutos en el Atlético de Madrid por la llegada de Trippier y Queiroz le cobró 'factura'.



Edwin Cardona



El volante que juega en Pachuca está en un buen momento, pero no fue convocado por Queiroz. Polémicas y demás podrían ser la principal razón para no llamarlo.



Daniel Muñoz



El futbolista de Atlético Nacional se perdió la convocatoria pasada por lesión y su buen momento, esta vez, no fue tenido en cuenta por Queiroz y no hará parte de esta convocatoria.



Cristian Borja



El lateral del Sporting de Lisboa fue convocado para la Copa América y los partidos amistosos contra Brasil y Venezuela. El colombiano, en esta ocasión, no hará parte de la Tricolor.



Orlando Berrío



El atacante de Flamengo no estará en la convocatoria, aunque fue parte de los amistosos de Brasil y Venezuela este año.



Rafael Santos Borré



El colombiano en River Plate, quien ya anotó, hizo parte de la convocatoria de este año en los amistosos, pero no será tenido en cuenta para enfrentar a Chile y Argelia.



Cristian Zapata



El central fue a la Copa América de Brasil y desde allí no volvió a ser convocado por Queiroz. Genoa es el nuevo equipo del colombiano, quien bajó su ritmo y su edad, 33 años, empieza a pesar.



Gustavo Cuéllar



El volante que era de Flamengo llevaba siendo convocado en las pasadas listas de Queiroz, pero salió del club y fue al fútbol de Arabia Saudita y el entrenador no lo tuvo en cuenta ahora.