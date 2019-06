Inamovibles: los jugadores fijos para el debut frente a Argentina

Una nueva prueba y varios nuevos indicios: Queiroz sigue dando avances de cómo enfrentará su primer gran reto como entrenador de Colombia y qué jugadores serían titulares dentro de un equipo que quiere salir a tener una buena participación en el certamen continental. Con base en ello y luego de las pruebas frente a Panamá y Perú hay jugadores que se ganaron el puesto y otros que lo pusieron en duda.



Partiendo de esta situación, del esquema con el que jugó el entrenador y de las mencionadas pruebas, en FUTBOLRED elegimos a los jugadores que estarían fijos para el debut del próximo 15 de junio a las 5:00 p.m., en Salvador Bahía.



David Ospina

​Pieza inamovible de la Selección Colombia en los últimos años y un jugador que también entró en la idea de Carlos Queiroz, pensando en la Copa América de Brasil. No tuvo mayores preocupaciones en ninguno de los dos amistosos, pero respondió cuando debió hacerlo. Arquero titular sin ninguna duda a menos que se le atraviese algún problema físico.



Jeison Gordillo

El lateral ha demostrado ser uno de los jugadores de confianza de Queiroz, quien lo describió como un “reloj suizo”. Preciso a la hora de defender y también con buena capacidad de ataque como lo demostró contra Panamá. El jugador de León jugó los 180 minutos de los amistosos y en ausencia de Borja, quien se recupera de una faringitis, sería la alternativa del luso para el partido contra la ‘Albiceleste’.



Dávinson Sánchez

Tras una buena temporada con Tottenham, el defensor central sigue demostrando que tiene condiciones para ser el central titular de la ‘Tricolor’. Rápido, de buenos cierres y con fortaleza física para responder ante los ataques rivales, Dávinson es uno de los jugadores que conformará la zaga colombiana que no quiere sorpresas contra los gauchos.



Mateus Uribe

Sus dos goles frente a Perú, luego de una ausencia forzada contra Panamá, demostraron que atraviesa un gran momento, que es una buena variante para la Selección y que su aporte, tanto en lo ofensivo como en lo defensivo resulta vital. Pocos de los hombres convocados pueden cumplir tan bien en el rol de pasador, acompañante para la marca y capacidad para quitar y empezar la transición hacia el ataque. El jugador de las águilas de América, luego de su presentación en Lima se quedó con un puesto como titular.



James Rodríguez

Es el diferente de la Selección, jugador fundamental que es líder, aporta ideas y construye desde el lugar en el que se encuentre. Queiroz lo probó por las bandas y podría ser una alternativa si es que Cardona continúa de titular, algo muy probable pero de lo que todavía no hay certeza. James demostró estar bien físicamente contra Perú, llega recuperado al debut contra Argentina y seguirá trabajando con el cuerpo técnico para recuperar su juego y toda su magia.



Luis Fernando Muriel

El atacante inició como titular los dos partidos amistosos de la Selección y se proyecta como uno de los compañeros para Radamel Falcao García en el ataque colombiano. Muriel es alternativa por las bandas, puede ser importante para las jugadas de contra y con su velocidad y potencia puede romper defensas que estén poniendo en aprietos al ‘9’ colombiano. Anotó gol contra Panamá y con más rodaje puede ser un jugador fundamental. Sería uno de los titulares para el debut.



Falcao García

El atacante es el símbolo de gol en Colombia y para Duván Zapata, su principal competidor en la delantera, está claro. Falcao anotó contra Panamá y no lo pudo hacer contra Perú pero es uno de los que impulsa al equipo a ir hacia el frente, no pierde muchas oportunidades y cuando está con la camiseta de la Selección la cantidad de oportunidades que desaprovecha son mínimas.