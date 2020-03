¡Qué no los banqueen! Partidos que vienen para los 34 preseleccionados

Carlos Queiroz dio a conocer los 34 preseleccionados para el inicio de las Eliminatorias, en la que la Selección Colombia jugará contra Venezuela en Barranquilla el próximo 27 de enero.

Cada uno de los jugadores convocados por el entrenador portugués deberán jugar mínimo un encuentro en los próximos días. Sin embargo, aún no está definido si los partidos en Italia se jugarán, pues el gobierno de ese país suspendió todos los partidos de la Serie A.

Arqueros

Camilo Vargas (Atlas): vs. Toluca (Liga de México), vs. Juárez (Liga de México).



Iván Arboleda (Banfield): vs. Gimnasia (Copa de la Superliga), vs. Independiente (Copa de la Superliga).



Álvaro Montero (Tolima): vs. Nacional (Liga colombiana), vs. América (Liga colombiana).



David Ospina (Napoli): vs. Hellas Verona (Liga de Italia), vs. Barcelona (Champions), vs. Atalanta (Liga de Italia), vs. Spal (Liga de Italia).

Defensas

Santiago Arias (Atlético de Madrid): vs. Liverpool (Champions), Athletic de Bilbao (Liga de España), Osasuna (Liga de España).



Stefan Medina (Monterrey): vs. Juárez (Copa Mx), vs. Chivas de Guadalajara (Liga de México), vs. Santos (Liga de México).



Daniel Muñoz (Nacional): vs. Tolima (Liga colombiana), vs. Once Caldas (Liga colombiana).



Jeison Murillo (Celta de Vigo): vs. Villarreal (Liga de España), vs. Valladolid (Liga de España).



Bernardo Espinosa (Espanyol): vs. Alavés (Liga de España), vs. Getafe (Liga de España).



Dávinson Sánchez (Tottenham): vs. Leipzig (Champions), vs. Manchester United (Premier), West Ham (Premier).



Yerry Mina (Everton): vs. Liverpool (Premier). El partido contra Norwich fue pospuesto.



Jhon Lucumí (Genk): vs. Mechelen (Liga de Bélgica).



William Tesillo (León): vs. Pumas (Liga de México), vs. América (Liga de México).



Frank Fabra (Boca Juniors): vs. Medellín (Copa Libertadores), vs. Godoy Cruz (Copa de la Superliga), vs. Libertad (Copa Libertadores), vs. Central Córdoba (Copa de la Superliga).



Johan Mojica (Girona): vs. Las Palmas (Segunda de España), vs. Racing de Santander (Segunda de España).



Cristian Borja (Sporting de Lisboa): vs. Vitoria Guimaraes (Liga de Portugal), vs. Pacos Ferreira (Liga de Portugal).

Volantes

Wilmar Barrios (Zenit): vs. Ural (Liga de Rusia), vs. CSKA Moscú (Liga de Rusia).



Jorman Campuzano (Boca Juniors): vs. Medellín (Copa Libertadores), vs. Godoy Cruz (Copa de la Superliga), vs. Libertad (Copa Libertadores), vs. Central Córdoba (Copa de la Superliga).



Jefferson Lerma (Bournemouth): vs. Crystal Palace (Premier), vs. Wolverhampton (Premier).



Éder Álvarez Balanta (Brujas): vs. Eupen (Liga de Bélgica), vs. Antwep (final Copa de Bélgica).



Víctor Cantillo (Corinthians): vs. Ituano (Campeonato Paulista), vs. Palmeiras (Campeonato Paulista).



Mateus Uribe (Porto): vs. Familicao (Liga de Portugal), vs. Marítimo (Liga de Portugal).



Juan Cuadrado (Juventus): vs. Bolonia (Liga de Italia), vs. Lyon (Champions League),Genoa (Liga de Italia), Lecce (Liga de Italia).



Yairo Moreno (León): vs. Pumas (Liga de México), vs. América (Liga de México).



James Rodríguez (Real Madrid): vs. Éibar (Liga de España), vs. Manchester City (Champions League), vs. Valencia (Liga de España).



Juan Fernando Quintero (River Plate): vs. Binacional (Copa Libertadores), vs. Atlético Tucumán (Copa de la Superliga), vs. Sao Paulo (Copa Libertadores), vs. Talleres (Copa de la Superliga).

Delanteros

Duván Zapata (Atalanta): vs. Valencia (Champions), vs. Lazio (Liga de Italia), vs. Sassuolo (Liga de Italia), vs. Napoli (Liga de Italia).



Luis Muriel (Atalanta): vs. Valencia (Champions), vs. Lazio (Liga de Italia), vs. Sassuolo (Liga de Italia), vs. Napoli (Liga de Italia).



Sebastián Villa (Boca Juniors): vs. Medellín (Copa Libertadores), vs. Godoy Cruz (Copa de la Superliga), vs. Libertad (Copa Libertadores), vs. Central Córdoba (Copa de la Superliga).



Steven Alzate (Brighton): vs. Arsenal (Premier). Aplazaron partido contra Leicester.



Jhon Córdoba (Colonia): vs. Monchengladbach (Liga de Alemania), vs. Mainz (Liga de Alemania), Duseldoorf (Liga de Alemania).



Falcao García (Galatasaray): vs. Besiktas (Liga de Turquía), vs. Rizespor (Liga de Turquía).



Alfredo Morelos (Rangers): vs. Leverkusen (Uefa Europa League), vs. Celtic (Liga de Escocia), vs. Leverkusen (Uefa Europa League-vuelta), vs. ST Mirren (Liga de Escocia).



Rafael Santos Borré (River Plate): vs. Binacional (Copa Libertadores), vs. Atlético Tucumán (Copa de la Superliga), vs. Sao Paulo (Copa Libertadores), vs. Talleres (Copa de la Superliga).