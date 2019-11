Están en modo Selección: los primeros en llegar a la concentración

La Selección Colombia ya tiene todo dispuesto en su sitio de concentración en la ciudad de Miami, Florida, en los Estados Unidos donde este viernes disputará el primero de los dos amistosos de esta fecha Fifa contra la selección de Perú (8:30 p.m.).



Al hotel donde se reúne el equipo dirigido por Carlos Queiroz comenzaron a llegar durante este domingo los jugadores tras la participación con sus respectivos clubes, entre ellos uno de los referentes del equipo colombianos como es el portero David Ospina, así como James Rodríguez y Dávinson Sánchez.

Ospina se refirió a la importancia de este tipo de amistosos y dijo que “son muy importantes para el país”. “Son partidos muy importantes, se viene un reto importante que son las eliminatorias y estos juegos serán de mucha ayuda para lo que quiere el cuerpo técnico y lo que se quiere mostrar en esta nueva etapa. Hay que aprovechar estos dos juegos con mucha responsabilidad y pensar en el gran objetivo de llegar a Catar”, dijo el portero de 31 años, que podría disputar su partido número 103 con la Selección.



“Es positivo enfrentarlos (a Perú y a Ecuador). Quisiéramos enfrentar a los equipos europeos, pero ellos están en sus clasificatorias. Los equipos sudamericanos tienen excelentes jugadores y nosotros los conocemos”, explicó Ospina, quien viene de mantener su valla en cero en el partido que el Napoli empató 0-0 con el Genoa en la jornada 12 de la Serie A de Italia.

Inició la concentración de la Selección Colombia con 10 jugadores. Entérate quienes ya llegaron a Miami para los juegos amistosos. https://t.co/z6p9D8BSXZ pic.twitter.com/P5t00g5MR5 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 11, 2019



Este domingo también habría llegado a la concentración el volante del Real Madrid James Rodríguez, quien regresa tras dos convocatorias ausente, sin embargo no fue visto a su ingreso en el hotel.



Por su parte, el defensor del Tottenham Dávinson Sánchez, uno de los primeros en llegar desde Londres, tras su participación en el empate como local 1-1 con el Sheffield United, por la Liga Premier de Inglaterra, habló del tema de enfrentar nuevamente a un rival suramericano.



“No, eso es de constancia. Respetamos al rival, la profesión. Sabemos que son amistosos, pero debemos tener consistencia en cada partido, por más selección vecina, debemos hacer lo mejor. Somos una selección que aspira ser una selección de élite. No podemos bajar la guardia”, dijo el defensor central.



También arribó este domingo el defensor Stefan Medina, quien viene de ser titular con el Monterrey en la goleada 0-4 contra el Tijuana. “Muy contento de estar nuevamente en la selección, de integrarme a los compañeros y al cuerpo técnico y prepararnos de la mejor manera para llegar excelente a estos partidos”, dijo Medina en Win Sports Noticias.



“Nosotros debemos tener la disposición al cien por ciento y con toda la actitud para ayudarle al equipo en el momento que lo necesite”, y agregó sobre Perú, el rival del viernes que “viene pasando por un buen momento” y que “va a ser un partido muy exigente”.



También llegó este domingo a la concentración en Miami otro de los jugadores que actúan en México: el defensor William Tesillo, del León con el que ha sido titular indiscutido en esta temporada. “Estar en la Selección siempre es motivo de orgullo”, respondió el defensor, quien ha sido utilizado por Queiroz como lateral izquierdo, pese a que su posición natural es la de zaguero central.



“Me tocó jugar en ese puesto durante un año y me fue bien. Ahora me ha tocado rotar las posiciones, pero en donde me toque haré lo mejor”, sentenció Tesillo.



Yairo Moreno, compañero de Tesillo en el León de México, también fue uno de los primeros en llegar a la concentración en Miami, luego de ser titular y jugar 81 minutos en la goleada de su equipo por 4-0 al Toluca. “Le doy gracias a Dios y aprovecho este momento”, dijoYairo, quien dijo que viene para seguir trabajando por ese puesto. “Siempre he tenido presente que quiero quedarme, seguir con humildad y aprovechar las oportunidades que me da el profe”.

En total llegaron 10 este domingo

A los nombres de David Ospina, Dávinson Sánchez, James Rodríguez, William Tesillo, Yairo Moreno y Stefan Medina se les sumaron los del portero del Atlético Nacional Aldair Quintana y el del Patriotas, Eder Chaux. En la noche se unieron a la concentración dos jugadores provenientes de Inglaterra: Yerry Mina (Everton) y Jefferson Lerma (Bournemouth) para completar 10 jugadores concentrados.



Los ocho primeros en llegar hicieron trabajos de movilidad y recuperación en el gimnasio del hotel y para este lunes se espera que sigan arribando los convocados incluido Frank Fabra, quien fue llamado a última hora en el lugar de Johan Mojica.