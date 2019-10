Grandes ausencias y 'sangre joven': los retos de Queiroz contra Chile

Este sábado la Selección Colombia jugará contra su similar de Chile, por una nueva fecha Fifa. Carlos Queiroz tendrá que resolver varias cuestiones tácticas en las que suplir las ausencias de jugadores como James Rodríguez, Radamel Falcao y Juan Fernando Quintero. Además, tendrá que darle rodaje a los jugadores jóvenes que convocó en esta ocasión.

Los grandes ausentes



Sin duda alguna, una de las críticas más grandes que ha recibido Queiroz han sido las ausencias de grandes jugadores en sus más recientes convocatorias. Nombres como James Rodríguez, Radamel Falcao y Santiago Arias son los que ha dejado de llamar el portugués por diferentes motivos.



El caso de James fue el más polémico de todos, pues incluso se llegó a hablar de un acuerdo entre el jugador y el técnico para que la estrella cafetera se quedará en Real Madrid, con el fin de ganar un puesto en la titular del equipo merengue. No obstante, el entrenador desmintió estos rumores y afirmó que el cucuteño no fue llamado por una dolencia física.



Por parte de Falcao, el goleador histórico de la Selección arrastra molestias físicas que lo han mantenido al margen de alguno partidos en su equipo, Galatasaray, aunque no exista una claridad sobre la lesión y su tiempo de recuperación. El lateral Santiago Arias no fue llamado por disposición técnica, y parece no ser tenido en cuenta en proceso del técnico europeo.

El entrenador portugués tendrá el reto de que su equipo muestre un estilo que haga pasar desapercibidas ausencias de tan alto calibre, pues si los jugadores que llevó en reemplazo de estos no muestran un buen partido, seguro lloverán críticas sobre el cuerpo técnico de la Selección Colombia.



Los jugadores jóvenes



Este nuevo proceso de la Selección Colombia se ha caracterizado por buscar juventud para dar un aire fresco al equipo, pero sin duda alguna, se debe tener cuidado en el proceso de adaptación de estos, pues jugar con la Tricolor nunca ha sido fácil.



El esquema de juego que presenté el equipo colombiano debe arropar a jugadores como Luis Sinisterra, Alfredo Morelos y Luis Díaz, entre otros, para asegurar que se acostumbren a jugar con la presión de una selección nacional y puedan dar su mejor rendimiento.

El arquero



La competencia por la titular en la portería de la Selección Colombia es muy dura, lo cual es bueno para un equipo, pero siempre difícil para el entrenador al momento de escoger la alineación titular.



David Ospina no llega en el mejor de sus momentos, pues aunque ha sido titular en algunos partidos parece condenado a la suplencia. Ahora, durante su paso por Arsenal sufrió una situación similar, y esto nunca le impidió mostrar su mejor nivel con el conjunto nacional.



La competencia por el segundo lugar entre Camilo Vargas, Eder Chaux y Aldair Quintana. Aunque el arquero bogotano ya cuenta con dos mundiales y viene en un gran nivel, el portugués sigue apostando por arqueros más jóvenes pensando en el futuro. No obstante, la decisión no es fácil pues aparte de los mencionados, el arquero Alavaro Montero también se encuentra en la puja por la titular.

El partido contra la Selección de Chile puede significar una visagra importante pensando en la renovación del plantel y la consolidación de la idea de juego, pero sin duda alguna, Carlos Queiroz tiene una dura prueba para despejar las dudas que surgen sobre algunas de sus decisiones.