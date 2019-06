Colombia se queda con 22: Luis F. Muriel, afuera de la Copa América

La lesión que sufrió Luis Fernando Muriel en los primeros minutos del partido en el que Colombia venció 2-0 a Argentina, este sábado en el debut en el grupo B de la Copa América 2019, preocupó al cuerpo técnico de la Selección, que se preparaba a recibir la peor noticia sobre el atacante.



“No estamos positivos”, había dicho Carlos Queiroz en la rueda de prensa posterior al juego en Salvador Bahía.



Y como era de esperarse, horas más tarde se confirmó que Muriel se queda afuera de la Copa América, pues su lesión de rodilla es lo suficientemente grave para no dejarlo continuar en el certamen, que termina el próximo 7 de julio.



Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, adelantó a la prensa presente en Brasil que el ‘19’ no podrá jugar más en Brasil-2019, así que la Selección tendrá que continuar su competencia con 22 jugadores.



De momento, se habla de una incapacidad mínima de dos meses para Muriel, quien no solo se queda afuera del torneo de selecciones, si no que deberá trabajar en su recuperación para empezar la pretemporada con el club en el que vaya a jugar la próxima campaña.