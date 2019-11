¿Molesta la felicidad de James en su Selección? Así lo ven en España

La presencia de James en la Selección Colombia y la evidencia de que físicamente está apto para la competencia, no han pasado desapercibidas para la prensa española, que no entiende bien cómo para Real Madrid no es un jugador disponible pero sí lo es para su país.

El diario Sport de Barcelona hace énfasis en la felicidad que muestran James y Gareth Bale y en el hecho de que entrenan normalmente, a diferencia de lo que ocurre en Real Madrid:

https://www.futbolred.com/colombianos-en-el-exterior/ilusion-por-falcao-esta-a-punto-de-volver-en-galatasaray-tras-su-lesion-109408?cid=MOB_PRP_SER_FR_SUS-NOTIFICACION_

" Los dirigentes y el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, se miran la situación desde la distancia con una mezcla de resignación y fastidio", escribe el medio



para programas como Tiempo de Juego, de la cadena COPE, "Ambos (Bale y James) se encontraban de baja con el Real Madrid mientras continuaban con su proceso de recuperación pero, sin embargo, con su selección se han entrenado con total normalidad y parece que estará disponible para Carlos Queiroz".

FÚTBOL | James Rodríguez se entrena con normalidad con la selección de Colombia https://t.co/2L7CO8BRxe — Tiempo de Juego (@tjcope) November 12, 2019

El popular programa 'El Chiringuito' destacó que el colombiano haya un trabajo normal, a la par de sus compañeros en la selección colombiana, mientras para el Real Madrid era un jugador "No disponible":

🇨🇴 JAMES ENTRENA con Colombia.



❌ Estaba “NO DISPONIBLE” para Zidane. pic.twitter.com/uy7xakCQit — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 12, 2019

Lo cierto es que evidentemente, James está en plenitud de condiciones y por eso hace parte de la convocatoria y está en los planes del técnico Queiroz para los juegos de este viernes contra Perú, y del próximo martes contra Ecuador, en Miami y New Jersey, respectivamente.



Y no solo eso: se le ve contento, motivado, con al satisfacción de ser un imprescindible para su país.