Molestia en Real Madrid por convocatoria de James a Selección Colombia

El llamado de James Rodríguez a la Selección Colombia para los partidos amistosos de la próxima semana en la fecha FIFA, no solo es tema de conversación en el país.

En España, según reporta el diario Marca, también es tema de análisis, específicamente por la molestia que habría generado en Real Madrid la inclusión en la lista de un jugar que, en teoría, está inhabilitado.



"Las convocatorias de James Rodríguez y Gareth Bale con sus selecciones han caído como un jarro de agua fría en la zona noble del Santiago Bernabéu. No se entiende que dos jugadores que a priori están lesionados, y no pueden ser alineados por Zidane, puedan marcharse a jugar dos partidos en un periodo de tres días, con el riesgo de recaída que conlleva eso", dijo el citado medio.



Este medio y otros en España resaltan la declaración del técnico nacional, Carlos Queiroz, respecto de su decisión de contar con el zurdo: "James es un gran jugador y lo que pase con él en Real Madrid es problema de ellos. En España hacen su trabajo y nosotros en Colombia hacemos el nuestro. Si no estuviera bien no lo habría convocado", dijo el portugués en Medellín.



La molestia parte de una situación que no es clara, pues según el DT del Madrid el colombiano no está apto y él no puede explicar sus molestias físicas, pero según su selección nacional es posible convocarlo.





El caso de James, además del de Bale y el del croata Luka Modric, recientemente lesionado en la pausa de selecciones, tendrían molesta a la dirigencia 'merengue': "Estas tres situaciones han hecho que en el seno del Real Madrid haya indignación por la convocatoria de selecciones. Como club están obligados por la normativa FIFA a ceder a sus jugadores cada vez que son llamados para sus compromisos internacionales, pero no entienden el comportamiento de determinados futbolistas y el de las propias federaciones, que ponen en riesgo de lesión a sus jugadores", concluyó Marca.