El gesto de Benedetti tras el Colombia-Argentina ¿Por qué salió?

¿Por qué salió Nicolás Benedetti del partido entre Colombia y Argentina? Esa es la pregunta para responder luego de que el volante vallecaucano era uno de los mejores del campo, pero salió del partido.

En la derrota de la Tricolor por 1-2 contra la Albiceleste, a Benedetti una vez más le tocó dejar el terreno de juego. Esta vez lo hizo a los 55 minutos del partido y esto le mereció muchas críticas al entrenador Arturo Reyes, pues el ‘10' era el mejor jugador en el ataque de Colombia.

Benedetti ha sido titular en todos los partidos, pero Reyes no lo ha dejado terminar ninguno de ellos. Ni siendo el hombre más destacado sobre Jorge Carrascal, Edwuin Cetré u otros, el volante parece tener la oportunidad de jugar los 90 minutos en este Preolímpico.

Contra Argentina, Nicolás Benedetti hacía una buena labor en defensa cubriendo espacios y en ataque tenía la brújula de las acciones, el tiempo para hacer el pase que necesitaba la jugada y manejaba los hilos del ataque colombiano. Pero Reyes lo sacó y la Tricolor perdió un poco la brújula.

Al término del partido, al volante, que milita en América de México, le preguntaron por su estado de salud y si esa era la razón por la que salió del encuentro.

“Sí tengo un pisón, pero es un golpe no más. No era la razón (del cambio). A nadie le gusta salir, pero como siempre lo he dicho, si el profe vio que era el momento de salir debo aceptarlo y ya está", dijo Benedetti.

Aunque el volante de 22 años quiso ser respetuoso con la decisión de Arturo Reyes, su rostro delató que salir del campo fue molesto, tal como se demostró en el terreno de juego.