'Vestir la camiseta del país es mi sueño de niño': Benedetti

Nicolás Beneddeti es una de las caras nuevas de la Selección Colombia en la convocatoria de Arturo Reyes para los partidos amistosos en Estados Unidos, contra Venezuela y Argentina.



“Es una bendición vestir la camiseta del país, es mi sueño de niño. Me emocioné mucho al ver mi nombre. Ahora estoy muy emocionado e intentaré aprovechar al máximo la oportunidad”, dijo el volante vallecaucano.

Con gran presente en el Deportivo Cali, Benedetti ha demostrado su habilidad y madurez en el balompié nacional, ahora, su reto estará seguir demostrando esas cualidades con la camiseta amarilla, azul y roja.

“Me gustan los retos y este tipo de cosas. Me preparo de la mejor manera para afrontar este partido. Me acuerdo que no pude estar en la Copa América Centenario por la lesión, aunque solo fue una preconvocatoria. Pero los tiempos de Dios son perfectos y quiero demostrar por qué fui llamado”, comentó.



Por ahora, el volante estará listo para el partido contra Junior, por Liga, y luego estará viajando a suelo norteamericano para unirse a la Selección, en la que se encontrará con un excompañero.



“No he hablado con el profesor Reyes, ni de la logística de cómo irme, eso vendrá luego. Compartí mucho con Jhon Janer Lucumí y me alegró verlo en la lista. Es bueno reencontrarnos en la Selección”, finalizó.