El 'Tino' también opina y entra en la polémica sobre James Rodríguez

Carlos Queiroz habló de James Rodríguez e intentó ponerle fin a la polémica sobre una supuesta respuesta que habría tenido por si titularidad en la Selección Colombia. Este mismo problema hizo que el 'Tino' Asprilla diera su opinión y hablara sobre el '10' colombiano.



""Estaba aquí leyendo y enterándome de todo lo que ha pasado en el fútbol colombiano, y veo la noticia de James que le dijo al entrenador que no quería venir a a Selección a ser suplente. Yo en la posición de James hubiera hecho igual", dijo en un video en sus redes sociales.

"Creo que el hecho de que James no juegue en el Madrid, no quiere decir que cuando él viene a la Selección Colombia lo haga mal. El rendimiento de James en Colombia es muy alto, casi en todos los partidos sale figura y si no sale figura tiene un rendimiento de 8 puntos. Cómo vamos a pretender que este jugador no sea titular, ¿que le estará pasando por la cabeza al cuerpo técnico de la Selección?", contó.



Por otro lado, también mencionó que respalda la decisión de James Rodríguez, en caso de que hubiera sido así la respuesta del futbolista colombiano.



"Poner a James en discusión o en duda es una falta de respeto con él. El técnico puede ir y hablar con sus jugadores, es lógico; pero James no es uno de esos jugadores que se tengan que poner en duda", dijo en 'Blu Radio'.



"James es un crack, está en el Real Madrid porque hizo muchísimas cosas buenas para estar allá. Él quiere jugar en el Real Madrid y no lo dejan, porque no tiene quien lo defienda. Gareth Bale fue a la Selección de su país, posó con una bandera donde dejaba de último al Madrid, y ¿qué pasó', sigue jugando", finalizó en 'Blog Deportivo de Blu Radio'.