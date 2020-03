‘No entiendo por qué nunca me llamó’: pulla de Henríquez a Pékerman

En una charla con Teleantioquia, Alexis Henríquez habló sobre la falta de oportunidades que tuvo en Selección Colombia, mientras el argentino José Pékerman estuvo como director técnico.



A pesar de haber hecho parte del proceso anterior con el ‘Bolillo’ Gómez y Leonél Álvarez, y haberlo ganado todo con Atlético Nacional, Henríquez no se explica el motivo por el que Pékerman nunca lo convocó.

El samario de 37 años aseguró que se alegraba con la convocatoria de sus colegas verdolagas pues “si lo llevó a él, quiere decir que lo estoy ayudando que vaya a la Selección”.



“Cuando en Nacional ganamos los tres títulos seguidos dije que tendría mi oportunidad, porque si no se daba ahí ya no había nada que hacer. No se dio y en ese momento dije ‘a ese man no le gusto yo’ y ya, me quedé con eso”, concluyó.